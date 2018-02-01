Caso Milena: depoimentos de duas testemunhas são remarcadas

As testemunhas de defesa de Hilário Frasson arroladas pelo Ministério Público que não compareceram nesta terça-feira (30) ao Fórum Criminal de Vitória tiveram os depoimentos remarcados para o dia 23 de fevereiro, às 9 horas. O empresário Gustavo Pimentel Simões e o padre Pedro Luchi alegaram que estavam viajando na data da audiência.

"Se Hilário foi apontado como culpado, ele vai ser." A declaração foi dada pelo chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, delegado Guilherme Daré, durante coletiva de imprensa que anunciou concurso da corporação na manhã desta quarta-feira (31), no Palácio Anchieta. Convocado como testemunha de defesa de Hilário, Daré acabou dispensado pela Justiça, por isso não prestou depoimento na tarde dessa terça-feira (30).

"Sou obrigado, por lei, a aceitar qualquer servidor para trabalhar no cargo da Polícia. Se ele tiver qualquer especialização diferente, vai ser colocado para trabalhar dentro da área dele. O Hilário veio do Poder Judiciário com uma certa recomendação porque trabalhava em um setor administrativo muito importante. Ele foi trabalhar dentro do setor da Polícia Civil como qualquer outro servidor. Ontem (terça) eu fui chamado para testemunha de defesa sem ser consultado. Eu fui intimado pelo poder Judiciário, e como cidadão, sou obrigado a comparecer por respeito à decisão da Justiça. Eu confio no trabalho da DHPP, no trabalho da polícia, que apontou os réus como supostos autores do homicídio. Eu não poderia de forma alguma ser testemunha de defesa, por isso pedi e fui dispensado", justificou.