Caso Milena: depoimento de Hilário Frasson é adiado

Crédito: Eduardo Dias

A Justiça Estadual adiou, no início da tarde desta quinta-feira (01), a audiência em que seriam ouvidos os depoimentos dos acusados pelo assassinato da médica Milena Gottardi. Em seu despacho o juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, não informa a nova data. Em função desta decisão, não haverá o depoimento do ex-policial civil, Hilário Frasson, ex-marido da vítima.

De acordo com o relato do juiz, o advogado Leonardo Rocha, que faz a defesa dos acusados Dionathas Alves Vieira e Bruno Broeto, já possuía uma outra audiência marcada para o mesmo dia. Trata-se de um processo que tramita no município da Serra e para o qual já havia sido intimado. "Considerando que não há possibilidade de deferimento do pedido de redesignação naquele feito (processo da Serra), suspendo a realização da audiência designada nos presentes autos (Vitória)", diz o juiz Marcos em seu despacho, na tarde desta quinta-feira (01).

O advogado Leonardo Rocha informou que comunicou o fato de que tinha outra audiência já marcada, há três meses, na Serra, para o juiz Marcos, no encerramento da audiência realizada na última sexta-feira (23). "Cheguei a fazer um requerimento ao juiz da 4ª Vara Criminal da Serra, solicitando que fosse agendada uma nova data para a audiência naquele município, sem sucesso. Fato que comuniquei ao juiz Marcos, que decidiu marcar uma nova data para ouvir os denunciados no caso do assassinato da morte da médica", relata.

Segundo Leonardo, para seus clientes - Dionathas e Bruno - sua presença nas audiências é importante. "O Dionathas passa por momentos difíceis e está psicologicamente abalado. Precisa da minha presença e acompanhamento. E este é um processo que tem exigido uma dedicação especial minha da minha parte", explicou.

Foi informado ainda à Secretaria de Justiça (Sejus) sobre o cancelamento das requisições dos presos. com isso eles não serão trazidos ao Fórum de Vitória na manhã desta sexta-feira (02). De acordo com o juiz Marcos, ele ainda vai verificar a a possibilidade de readequação da pauta do júri, "a fim de ser designada nova data para audiência, objetivando os interrogatórios dos demais réus", informou.