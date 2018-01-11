Caso Milena: defesa de Hilário questiona agilidade da Justiça

O advogado de Hilário quer saber se ele não está sendo "privilegiado" com a rapidez do andamento do processo Crédito: Fernando Madeira

A defesa do policial civil Hilário Frasson, denunciado como um dos mandantes do assassinato da médica Milena Gottardi, protocolou na Justiça um documento questionando a celeridade nos trâmites do processo. O Gazeta Online teve acesso às perguntas, que estão anexados ao processo. Hilário é acusado de mandar matar a ex-mulher em setembro de 2017 no estacionamento do Hucam, em Vitória.

O advogado Homero Mafra, que faz a defesa de Frasson, quer saber se outros denunciados no mesmo período, de 26 de outubro a 15 de novembro de 2017, tiveram o mesmo tratamento dado ao policial civil.

Os questionamentos foram feitos no dia 3 de janeiro em nome do próprio policial civil ao juiz da 1° Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches. Eles já foram respondidos pelo magistrado. O juiz quis saber o motivo do pedido. Intimo ainda para que informe a finalidade a que se destina a certidão pretendida através da petição juntada às fls.1837, diz o juiz.

Em resposta, Homero protocolou outro documento dizendo que mesmo não tendo o dever de informar a finalidade, deseja saber se a mesma celeridade que foi dada a esse processo foi dada aos demais que tramitam por este juízo, para que se possa verificar hipótese de tratamento estranhamente preferencial (e desigual) a um processo em relação aos demais, conclui.

QUESTIONAMENTOS

O primeiro questionamento do documento foi em relação ao número de denunciados de 26 de outubro a 15 de novembro de 2017. Quantas denúncias e contra quem foram oferecidas no período compreendido entre 26 de outubro a 15 de novembro de 2017?, diz.

A outra pergunta procura saber se as audiências de instrução desses denunciados foram marcadas. Em quais delas foi recebida a denúncia e, dessas em que a denúncia foi recebida, para quando foi marcada a audiência de instrução e julgamento?, pontua.

As datas compreendem o dia em que o policial civil foi denunciado pelo Ministério Público Estadual: dia 27 de outubro. Ele virou réu no processo após a denúncia ser aceita no dia 1 de novembro pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches.

As primeiras audiências serão realizadas a partir de 16 de janeiro. Foram arroladas 51 testemunhas de defesa e acusação. Um desembargador e um padre estão listados entre as testemunhas de defesa do policial civil Hilário Frasson.

O CASO

Hilário e o pai dele, Esperidião Frasson, são acusados de serem os mandantes do crime. Segundo as investigações, pai e filho utilizaram dois intermediários, Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palaoro Filho, amigos da família há mais de 30 anos, para ajudar no assassinato e contratar um matador.

Dionathas Alves Vieira, apontado pela polícia como executor, estava desempregado quando recebeu a proposta de R$ 2 mil para matar a médica. Ele, por sua vez, encomendou ao cunhado, Bruno Rodrigues Broetto, o roubo de uma moto para usar no dia do crime.

O advogado Homero Mafra foi procurado pela reportagem, mas não se pronunciou sobre o assunto.