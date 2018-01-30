Caso Milena: após 5 horas, termina o terceiro dia de audiências

Depois de 5 horas e 15 minutos, terminou o terceiro dia de depoimentos das testemunhas de defesa dos seis acusados de envolvimento na morte da médica Milena Gottardi arroladas pelo Ministério Público nesta terça-feira (30), no Fórum Criminal de Vitória.
Pela manhã foram ouvidos os irmãos Pedro Nascimento Lima e Valdemir Nascimento Lima. Eles foram chamados pela defesa de Esperidião Frasson. O terceiro e último depoimento da manhã foi feito por João Guilherme Souza Pelição, assessor do desembargador Ney Coutinho, que já trabalhou com Hilário Frasson.
A defesa de Hilário Frasson desistiu de ouvir como testemunha o chefe da Polícia Civil no Estado, Guilherme Daré. Momentos antes, Daré havia pedido para falar fora da presença dos seis réus no caso Milena Gottardi. Ele seria o primeiro a depor à tarde.
Como Daré não participou, de tarde foram ouvidas quatro testemunhas, incluindo o porteiro do prédio onde Hilário e Milena moravam, além de duas defesas de Valcir Dias, acusado de ser um dos intermediários no assassinato.
Duas testemunhas convocadas pela defesa de Hilário não compareceram para depor porque estão viajando: o empresário Gustavo Pimentel Simões, e o padre Pedro Luchi. A defesa de Hilário ainda vai decidir se vai ouvir as testemunhas em outra ocasião. Além das testemunhas desta terça, mais cinco testemunhas são esperadas para prestar depoimento na tarde desta quarta-feira (31). (Com informações de Eduardo Dias e Raquel Lopes)