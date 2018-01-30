Caso Milena: após 5 horas, termina o terceiro dia de audiências

Amigos e familiares da médica Milena aguardam o julgamento em frente ao Fórum Crédito: Eduardo Dias

Depois de 5 horas e 15 minutos, terminou o terceiro dia de depoimentos das testemunhas de defesa dos seis acusados de envolvimento na morte da médica Milena Gottardi arroladas pelo Ministério Público nesta terça-feira (30), no Fórum Criminal de Vitória.

Pela manhã foram ouvidos os irmãos Pedro Nascimento Lima e Valdemir Nascimento Lima. Eles foram chamados pela defesa de Esperidião Frasson. O terceiro e último depoimento da manhã foi feito por João Guilherme Souza Pelição, assessor do desembargador Ney Coutinho, que já trabalhou com Hilário Frasson.

A defesa de Hilário Frasson desistiu de ouvir como testemunha o chefe da Polícia Civil no Estado, Guilherme Daré. Momentos antes, Daré havia pedido para falar fora da presença dos seis réus no caso Milena Gottardi. Ele seria o primeiro a depor à tarde.

Como Daré não participou, de tarde foram ouvidas quatro testemunhas, incluindo o porteiro do prédio onde Hilário e Milena moravam, além de duas defesas de Valcir Dias, acusado de ser um dos intermediários no assassinato.