Caso Milena: 'Sofro todos os dias', diz Hilário em depoimento

Milena estava separada do ex-marido, Hilário Antônio Frasson, há cerca de três meses Crédito: Reprodução/Facebook

O policial civil Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da ex-mulher a médica Milena Gottardi, comentou sobre como se sente com a morte da médica: Sofro todos os dias, principalmente estando em uma carceragem, onde nunca imaginei estar. A declaração foi dada pelo policial nesta quarta-feira (25), último dia das audiências de instrução do caso Milena Gottardi.

Ele foi ouvido pelo juiz Marcos Pereira Sanches, na 1ª Vara Criminal de Vitória. Ele respondeu apenas aos questionamentos do juiz e de seu próprio advogado de defesa, Leonardo Gagno. Fontes ouvidas pela reportagem relataram que Hilário chorou muito durante o depoimento. A médica foi baleada com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe, quando saía do trabalho, em 14 de setembro do ano passado. No dia seguinte teve a morte declarada.

Na audiência, Hilário disse também que sente falta das filhas. Registro enorme tristeza, sofro com a morte de Milena, pela ausência das filhas e pelo fato delas estarem sofrendo com a ausência da mãe. Estou sofrendo com o que fizeram com Milena, como se tivesse sido comigo, finaliza.

DIVÓRCIO

Em depoimento, ele falou que a ideia do divórcio começou com Milena quando ele entrou para a Polícia Civil. Milena disse que poderia pedir o divórcio caso eu aceitasse entrar na corporação.

No entanto, ele acrescentou que o relacionamento com Milena não ficou conturbado nem mesmo após a separação. Hilário afirmou que eles tinham convivência diária e que nunca agrediu a vítima psicologicamente e fisicamente.

Inclusive, relatou que em todos os finais de semana em que a médica trabalhava, as crianças ficavam com ele. Milena ficava tranquila já que sabia que eu cuidava bem delas. Hoje me pincelam como uma pessoa perigosa, sem me dar a oportunidade de mostrar quem eu sou, finalizou em depoimento.

DIA DO CRIME

Hilário também contou sobre sua rotina no dia do crime que vitimou a médica. Ele relatou que ligou para a a ex-mulher entre 10h e 10h30 para saber quem pegaria as crianças na escola. Nesse contato ficou combinado que ela ligaria para ele. Por volta das 13h, Milena entrou em contato com Hilário pedindo que ele buscasse.

Ele disse que por volta das 17h40 e 18h10 buscou as crianças e ligou para Milena informando que estava indo para casa, em Vitória. Logo em seguida, telefonou para seu pai dizendo que não iria para Timbuí, em Fundão, naquele dia a fim de levar as roupas para sua mãe lavar.

No caminho, recebeu uma ligação de um médico conhecido que dizia que Milena havia recebido cinco disparos de arma de fogo e estava indo para uma cirurgia. Então, deixou as crianças em casa e foi para o Hucam.

Questionado, ele afirmou que não teve contato com Valcir Dias, acusado de ser um dos intermediários do crime, nem quando ele trabalhava com seu pai, Esperidião Frasson, que seria outro mandante do crime. Disse também que não sabia da existência de Dionathas Alves, acusado de ser o executor de Milena.

Mas Hilário confirmou que seu pai conhece tanto Valcir quanto Hermenegildo Palauro Filho, acusado de ser o outro intermediário do crime.

Ele não respondeu às perguntas feitas pelo Ministério Público do Estado, do advogado de acusação, Renan Salles, e também as perguntas dos outros quatro advogados que fazem a defesa dos outros réus. Alguns questionamentos eram sobre a relação dele com Milena e as filhas.

CRIME

A médica Milena foi baleada com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe, quando saía do trabalho, em 14 de setembro do ano passado. No dia seguinte, ela teve a morte declarada. Os acusados pelo crime foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, que pediu a prisão temporária deles. O Juizado da 1ª Vara Criminal aceitou a denúncia e manteve os réus presos.

Em janeiro deste ano, começaram a ser realizadas as audiências de instrução. Nessa fase, são ouvidas testemunhas, ocorre o interrogatório do réu e, se for o caso, são apresentadas as alegações finais. Após essas audiências, o juiz vai analisar e pode ou não decidir se pronuncia ou não o acusado, ou seja, se ele vai ou não a júri popular. Quando o juiz decide pela pronúncia, ele não está decidindo se o réu é ou não culpado, mas se há indícios de autoria do crime.