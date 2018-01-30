Caso Milena: 'Provas atestam que os réus são culpados', diz advogado

Renan Sales, advogado da família de Milena Crédito: Eduardo Dias

O advogado da família de Milena Gottardi, Renan Sales, informou na tarde desta terça-feira (30), após o terceiro dia de audiências das testemunhas chamadas pela defesa dos acusados pela morte da médica, que as provas que já foram produzidas nos autos comprovam que os réus são os responsáveis pela morte da médica.

A prova técnica produzida por si só comprova que os seis acusados são os responsáveis por tramarem e executarem a Milena. Não obstante essa prova técnica, há uma farta prova testemunhal que eles são os responsáveis por esse crime. Temos que aceitar o direito de defesa porque é uma prerrogativa da defesa, mas não muda todas as provas produzidas nos autos Advogado Renan Salles

desistir de uma testemunha, não há motivo para a defesa de Milena se opor. "A gente absolutamente acredita que esses seis indivíduos foram responsáveis pela morte de Milena, reforçou. De acordo com ele, as provas já estão mais que robustas e se a própria defesa de Hilário chegou a, não há motivo para a defesa de Milena se opor. "A gente absolutamente acredita que esses seis indivíduos foram responsáveis pela morte de Milena, reforçou.

Sales disse ainda que é normal as testemunhas afirmarem que nunca presenciaram nenhum tipo de ofensa por parte de Hilário em relação à Milena.

A prova que já foi produzida é clara no sentido contrário. Não temos dúvida da conduta agressiva e obsessiva de Hilário com a doutora Milena. As testemunhas disseram que nunca presenciaram nenhum tipo de agressão, mas geralmente as ofensas entre um casal são feitas dentro de quatro paredes.

ELEMENTOS QUE SUSTENTAM A DENÚNCIA

O promotor do Ministério Público Jerson Ramos também conversou com a imprensa depois do encerramento das audiências na tarde desta terça-feira (30). Segundo ele, os depoimentos das testemunhas de defesa ocorreram dentro do esperado.