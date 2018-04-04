Caso Karolaine: moradores fazem protesto e pedem por justiça

vítima de bala perdida na noite de segunda-feira (02). Os moradores se concentraram de maneira pacífica em frente à escola Padre Gabriel Roger Maire para pedir justiça. A manifestação teve início por volta das 18 horas. Cerca de 100 moradores do bairro Porto Novo, em Cariacica, realizaram uma manifestação na noite desta terça-feira (03) em protesto à morte da jovem Karolaine do Rosário Matos, de 18 anos,. Os moradores se concentraram de maneira pacífica em frente à escola Padre Gabriel Roger Maire para pedir justiça. A manifestação teve início por volta das 18 horas.

Moradores de Porto Novo, em Cariacica, pedem justiça Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo um vizinho da vítima, que preferiu não se identificar alegando ser "por questões de segurança", os moradores estão indignados com a morte de Karolaine, que deixou um filho de apenas um mês de idade.

"Nós aqui da comunidade estamos extremamente revoltados com a criminalidade que está tomando o nosso bairro. Não aguentamos mais tanta violência, tantas mortes de pessoas inocentes. Ontem (terça-feira) teve esse tiroteio mais explícito, algo maior, mas praticamente toda semana nós ouvimos barulhos de tiros no bairro. Queremos que o autor desse disparo seja identificado e preso", comentou.

Além de gritos como "queremos justiça" e "viva Karol", as pessoas carregaram cartazes pedindo paz. O grupo também carregava fotos da jovem.

Policiais militares estiveram no local para acompanhar o ato e garantir a segurança dos manifestantes. O protesto durou cerca de uma hora.

O CASO

Karolaine do Rosário Matos foi ferida na testa e a bala ficou alojada no crânio. De acordo com familiares, a jovem estava na Rua Evangélica, antigo Morro do Quiabo, observando a movimentação que ocorria a cerca de 300 metros da rua principal do bairro em frente à EMEF Padre Gabriel Maire (CAIC). Inicialmente ela foi levada ao Pronto Socorro de Alto Lage sendo, depois, encaminhada ao Hospital São Lucas. Na tarde desta terça-feira (3) ela não resistiu ao ferimento e morreu.

"De repente, começou a subir um monte de gente correndo e ouvimos disparos. Foi aí que vimos a Karolaine caída na frente de casa, com um tiro na cabeça. Pegamos o carro e fomos direto para o PA de Alto Lage e de lá eles transferiram ela para cá (no São Lucas)", conta a estudante Sabrina Rodrigues, de 25 anos, prima de Karolaine.

De acordo com a prima Sabrina Rodrigues, a vítima cursava o Ensino Médio e tinha um filho de um mês.

'MAIS UMA INOCENTE MORTA'

"Mais uma inocente foi morta, isso nós não queremos pro nosso Brasil. Eu sou pai de mais duas filhas além da Karol. Isso pra mim é um sentimento muito triste", lamentou Josivaldo Ferreira de Jesus, padrasto da jovem que morreu após ser atingida por bala perdidade.