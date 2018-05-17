Caso Gabriela: família promete protesto em frente ao Fórum da Serra

Gabriela Silva morreu no dia 24 de agosto, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Reprodução/Facebook

morta pelo ex-noivo Rogério Costa de Almeida, com a ajuda do amigo Alexandre Santos de Souza, no dia 24 de agosto de 2017, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra  vai fazer uma manifestação nesta quinta-feira (17), em frente ao Fórum Criminal Desembargador João Manoel de Carvalho, em Serra Sede, onde os acusados passarão por uma audiência de instrução, às 13 horas. Testemunhas de acusação serão ouvidas. A família da advogada Gabriela Silva de Jesus Rogério Costa de Almeida,do amigo Alexandre Santos de Souza, no dia 24 de agosto de 2017, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra  vai fazer uma manifestação nesta quinta-feira (17), em frente ao Fórum Criminal Desembargador João Manoel de Carvalho, em Serra Sede, onde os acusados passarão por uma audiência de instrução, às 13 horas. Testemunhas de acusação serão ouvidas.

Em entrevista ao Gazeta Online, a tia da jovem, Luciana Pereira de Jesus, contou que a manifestação é para pedir por justiça. "Espero que realmente a justiça seja feita, que esse desgraçado pague mesmo", desabafou.

Rogério e Alexandre foram indiciados por sequestro, tortura e homicídio qualificado.

Rogério Costa de Almeida, 34 anos, foi preso e confessou o crime Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta

O CASO

O estudante de Direito Rogério Costa de Almeida foi preso no dia 24 de agosto de 2017, na Serra, acusado de assassinar a ex-noiva, a advogada Gabriela Silva de Jesus, 24 anos. Pelo crime também foi preso Alexandre Santos de Souza, amigo de Rogério, que teria ajudado o estudante a cometer o homicídio.

A perícia da Polícia Civil foi acionada por conta de um suposto atropelamento na Rua Monte das Oliveiras, em Colina de Laranjeiras, na Serra. No local, a perícia constatou que a vítima estava com marcas de estrangulamento. Após investigações, policiais chegaram até Rogério e Alexandre, que foram presos em flagrante.

Gabriela e Rogério namoraram de fevereiro de 2012 até janeiro de 2017, quando, então noivos, terminaram a relação. Segundo a polícia, o crime teria sido cometido por causa de ciúmes, já que Gabriela estava em outro relacionamento e Rogério não aceitava.

ACUSADO ATROPELOU CORPO DA EX PARA SIMULAR ACIDENTE

Preso enquanto estava dormindo na madrugada do dia 25 de agosto, o acusado de matar a ex-noiva com a ajuda do amigo prestou depoimento à polícia na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Para fazer o crime parecer um acidente, os assassinos passaram com o carro por cima do corpo da vítima.

Segundo informações da DHPP, Gabriela Silva, que trabalhava como operadora de Telemarketing, saiu de casa para ir ao trabalho por volta das 11h. Quando seguia para o ponto de ônibus, na altura de Laranjeiras, foi abordada pelo ex-noivo, que dirigia um Fiat Ideia, acompanhado do amigo Alexandre Santos de Souza.

Alexandre, que portava uma arma falsa, rendeu Gabriela e obrigou ela a entrar do veículo. Segundo o depoimento de Rogério, eles ficaram circulando com a vítima durante o dia. Entre as 19h e 20h, Gabriela foi deixada no inicio da Rua Monte das Oliveiras, em Colina de Laranjeiras, na Serra.

Após sair do carro, segundo disse o ex-noivo em depoimento, ela teria começado a gritar por socorro. A dupla de amigos abordou a vítima novamente, colocou ela de volta no carro e esganaram Gabriela. O corpo dela foi jogado na mesma rua. Para simular um acidente, Rogério deu ré no carro e passou com o veículo sobre o corpo da ex-noiva.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que a advogada tinha sido estrangulada.

Rogério foi encontrado em casa na Serra, dormindo, e não resistiu à prisão. Ainda no local ele entregou a participação de Alexandre, que também foi preso em casa, em Vila Velha.

CRIME PASSIONAL

Questionado pela polícia sobre os motivos de ter cometido o crime, Rogério afirmou que a vítima estaria debochando dele. No entanto, a polícia afirma que ele assassinou a ex-noiva por não aceitar o término da relação.

VÍDEO MOSTRA DUPLA ABORDANDO VÍTIMA