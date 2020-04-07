Casas pegam fogo em Maria Ortiz, Vitória

Um conjunto de casas pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (07), no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Segundo informações do Corpo de Bombeiros não há nenhuma pessoa ferida.
Os militares foram acionados por moradores do bairro Maria Ortiz, por volta das 13h20. No local, a equipe verificou que várias casas de madeira estavam pegando fogo. Os bombeiros estão no local contendo o fogo e informaram que não há vítimas. A causa do incêndio ainda não foi identificada. Veja vídeo:
Como as chamas poderiam ter atingido a rede elétrica, a EDP também foi acionada. Uma equipe técnica esteve no local e verificou que a rede elétrica não foi atingida. Também informou que não há falta de energia na região.