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Incêndio

Casas pegam fogo em Maria Ortiz, Vitória

Corpo de Bombeiros informou que não há registro de feridos no local. Causa do incêndio ainda é desconhecida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 16:22

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 16:22

Incêndio atingiu residências em Maria Ortiz
Incêndio atingiu residências em Maria Ortiz Crédito: Reprodução/Vídeo Internauta
Um conjunto de casas pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (07), no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Segundo informações do Corpo de Bombeiros não há nenhuma pessoa ferida. 
Os militares foram acionados por moradores do bairro Maria Ortiz, por volta das 13h20. No local, a equipe verificou que várias casas de madeira estavam pegando fogo. Os bombeiros estão no local contendo o fogo e informaram que não há vítimas. A causa do incêndio ainda não foi identificada. Veja vídeo: 
Como as chamas poderiam ter atingido a rede elétrica, a EDP também foi acionada. Uma equipe técnica esteve no local e verificou que a rede elétrica não foi atingida. Também informou que não há falta de energia na região. 

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