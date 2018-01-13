Casal larga tudo para realizar sonho de conhecer litoral brasileiro

Paulo e Karina estão viajando desde o dia 16 de outubro do ano passado Crédito: Reprodução/Instagram

Já pensou em largar tudo para realizar o sonho de conhecer o litoral brasileiro? Parece loucura, mas foi exatamente assim que um casal paulista decidiu fazer: se aventurar de Kombi do Chuí ao Oiapoque. Neste fim de semana, os administradores Paulo Roberto Pavanelli Cavalcante, de 34 anos, e Karina Mariano Cassemiro, 29, estão em terras capixabas.

Depois de ter passado por Marataízes e Anchieta, Paulo, que neste sábado (13) estava admirando as belezas da praia da Bacutia, em Guarapari, afirmou que o Espírito Santo tem superado as expectativas do casal.

Depois de Marataízes, a gente passou pelas praias de Ubu, Parati e Meaípe. Hoje estamos em Guarapari e estamos tão impressionados como ficamos em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Foram os lugares que mais nos chamaram atenção, contou.

O casal saiu de São Paulo no dia 16 de outubro para dar início a viagem à bordo da Kombi que carinhosamente é chamada de Maria Filomena. De lá, eles foram direto para o Chuí, no Rio Grande do Sul. Depois, eles passaram por Santa Catarina, Florianópolis, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro até chegar ao Estado.

Rio de Janeiro foi o lugar que a gente ficou mais tempo. Foram 40 dias. As praias de Arraial do Cabo e Cabo Frio são surpreendentes. Paraty também foi um lugar que a gente ficou bastante, explicou.

Depois de aproveitar a Cidade Saúde, o casal pretende conhecer a Capital capixaba antes de seguir para Itaúnas, em Conceição da Barra, na região Norte do Estado. Assim que curtirem a capital do forró, Paulo e Karina vão colocar o pé na estrada com destino à Bahia para dar continuidade a viagem.

IDEIA

Paulo e Karina se conheceram quando trabalhavam como compradores na mesma empresa multinacional, em São Paulo. Ele sempre teve o sonho de fazer uma viagem como essa. Karina foi compartilhando da mesma ideia a partir do momento que eles começaram a conversar sobre a possibilidade de concretizar a aventura.

A gente ficava vendo as pessoas fazendo esse tipo de viagem e achava que era para quem tivesse uma boa condição financeira. De dois anos para cá, começamos a nos planejar e colocamos uma meta. Nosso plano era gastar 200 reais por dia, mas temos conseguido economizar, disse Paulo.

Juntos há quatro anos, Paulo e Karina abandonaram os empregos que tinham em São Paulo para viajar por sete meses. Porém, com as economias que estão fazendo durante a própria viagem, Karina explicou que a ideia é prolongar os dias de folga para 9 a 10 meses. A ideia é não voltar com dinheiro para casa, mas usar ele todo para viajar mais.

NA ESTRADA

Paulo explicou que o roteiro com os lugares que gostariam de passar e possíveis campings para se hospedar foi feito com antecedência.

A Kombi tem toda uma estrutura de cozinha e cama. A gente tenta dormir a maioria dos dias nela e vamos ficando em camping. Só quando estrutura do camping é ruim que a gente fica em alguma pousada. Também ficamos em casas de amigos que encontramos no trajeto e isso ajuda a economizar um pouco mais, explicou Paulo.