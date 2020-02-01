Casagrande vai a Brasília pedir dinheiro para reconstruir ES

Depois de duas semanas de chuvas intensas, mais de 15,3 mil pessoas no Espírito Santo tiveram que deixar suas casas. Uma estimativa do governo aponta que será preciso construir até 800 casas no Sul capixaba, mais de 300 pontes, além da infraestrutura urbana e das rodovias - o que deve custar cerca de R$ 500 milhões. Em busca do dinheiro necessário para estas e outras obras, o governador Renato Casagrande chega a Basília neste domingo (02).
Em todo o Estado, 16 cidades decretaram situação de emergência e outras seis de calamidade pública devido às chuvas. Casagrande vai se reunir na segunda-feira (03) com ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para buscar ajuda para as localidades afetadas. O governador vai apresentar um relatório ao ministro, informando todos os danos sofridos pelos municípios.
Em entrevista a editora de Cidades de A Gazeta, Joyce Meriguetti, Casagrande apontou que a construção de moradias para atender as famílias que perderam tudo com a calamidade será o ponto em que o Estado mais precisará da ajuda do governo federal.
"Vamos imaginar que tenhamos de 600 a 800 casas para construir, é um valor caro. Cada casa popular custa cerca de R$ 65 mil, mas o valor dobra porque é preciso comprar o terreno, montar a infraestrutura, como calçamento, rede de água, de esgoto, iluminação. Tudo tem que ser feito quando se faz um loteamento ou conjunto habitacional. É o trabalho mais difícil após uma tragédia como esta. Vamos ajudar como governo do Estado, mas vamos pedir ao governo federal, especialmente, que entre na parte da reconstrução das casas"
Casagrande espera que parte dos R$ 500 milhões necessários para a reconstrução do Estado venha do governo federal. Segundo Thyago Hoffmann, secretário de Estado, na reunião com o ministro Canuto serão discutidos tempo, prazo e a liberação de recursos.
"Pode ser que o ministro precise discutir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente Jair Bolsonaro. Percebemos boa vontade e o senso de emergência porque o Canuto viu os estragos. Esperamos que a liberação dos recursos seja feita com muita velocidade"
Além de alagamentos, deslizamentos de terra, pontes e estradas destruídas, há registro de dez mortes e 16 feridos. Dados da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgados em relatório no início da manhã desta sexta-feira (30), apontam que 14.098 estão desalojadas e 1.280 estão desabrigadas em 27 cidades, de Norte a Sul do Estado.
Canuto esteve no Estado no último domingo (26) e sobrevoou as cidades que foram atingidas pelas chuvas junto com Casagrande e outros membros do governo do Estado. O ministro do Desenvolvimento Regional tinha combinado que voltaria ao Espírito Santo na última quinta-feira (30) para mais uma reunião com o governador, momento em que seria apresentado o relatório com os danos nas cidades, mas cancelou o compromisso. Por isto uma nova reunião foi agendada em Brasília.
Na última quinta (30) o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal vai liberar um crédito de R$ 892 milhões para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, os três estados castigados pelas chuvas durante o mês de janeiro.