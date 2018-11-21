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Cariacica

Casa 'pendurada' gera discórdia entre morador e prefeitura no ES

Município mandou pedreiro demolir parte da varanda e prometeu instalar geomanta, mas morador não concorda com método e quer muro no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 20:15

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 20:15

Quem passa pelo Bairro Aparecida, em Cariacica, se assusta com a presença de uma casa pendurada em um barranco. Ela está com a parte debaixo à vista, o que dá a impressão de que o imóvel pode cair a qualquer momento. A situação piorou com as últimas chuvas que deixaram parte da casa está sem proteção do solo. A prefeitura de Cariacica já mandou o morador, o pedreiro Paulo Cesar Andrade,  demolir a varanda da casa e adotar outras medidas para evitar a queda. No entanto, prefeitura e proprietário do imóvel não conseguem chegar a um acordo para proteger a casa e, principalmente, as pessoas ao redor.
Em situações de áreas de risco como essa, a prefeitura de Cariacica utiliza das chamadas geomantas - uma proteção impermeabilizante feita de material semelhante ao PVC para evitar o deslizamento de terra. No entanto, o pedreiro Paulo Cesar Andrade, dono da casa, não confia no método. Para ele, o ideal seria construir um muro no local. Eu não quero a geomanta porque não funciona, é só um quebra-galho. Pra mim não há risco nenhum de queda, estou tranquilo. O local não vai ceder, é só fazer um muro, bater uma laje e até aproveitar o espaço embaixo para fazer uma garagem ou um comércio, declarou Paulo Cesar.
Apesar do protesto do morador, o uso da manta impermeabilizante é visto pela prefeitura como seguro. Ele já foi implementado em bairros como Porto de Santana, Itanguá, Bandeirantes e Nova Canaã. A gente hoje tem 100% de eficiência. São mais de 58 mil metros protegidos pela geomanta e não ocorreu nenhum deslizamento nessas áreas, declarou o secretário de Defesa Social do município, Alexandre Ribeiro.
O material, porém, precisa de cuidados, já que além do desgaste natural, a geomanta pode ser afetada por atitudes de moradores. No próprio Bairro Aparecida, por exemplo, há uma geomanta em frente a casa de Paulo Cesar, e esta proteção possui rachaduras devido a construção de uma cerca no local.
PREFEITURA
Em nota, a prefeitura de Cariacica declarou que o proprietário do imóvel já foi notificado após uma visita técnica feita por engenheiro e pela Defesa Civil de Cariacica. Na ocasião foi verificada a necessidade de demolir a varanda do local para diminuir a carga de peso da construção. A nota também confirma que o barranco deve receber proteção da geomanta. Caso o morador não cumpra a recomendação de demolir a varanda e permitir a instalação da proteção, o Ministério Público poderá ser acionado.
O autor é residente em jornalismo. Texto sobre orientação de Daniella Zanotti

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