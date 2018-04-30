Casa de pastor, em Linhares, passa por nova perícia

Um auxiliar de perícia e outros três bombeiros ficaram cerca de uma hora e meia na casa do pastor George Alves, de 36 anos, em Linhares, nesta segunda-feira (30). Lá, ele recolheu alguns materiais no quarto em que morreram Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves Salles, de 3 anos, enteado e filho, respectivamente, de George. Essa foi a quarta perícia realizada no imóvel.
De acordo com a polícia, George foi preso porque estava atrapalhando as investigações. O pastor, que a princípio prestaria novos esclarecimentos nesta segunda (30), ainda não foi chamado para novo depoimento.
O carro que estava parado com o auxiliar tinha a plotagem "perícia de incêndio e explosão" e o profissional, durante o processo, só saiu do interior do quarto para buscar equipamentos, como lanternas, que estavam no veículo. Os trabalhos começaram às 14h e por volta das 15h39 o homem deixava o local.
Em vídeo gravado pela reportagem, o profissional aparece no quarto das crianças. Assista:
À reportagem do Gazeta Online, o auxiliar alegou que não está autorizado a comentar nada sobre o caso nem dar mais detalhes sobre o trabalho que fez no local do incêndio.