Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Casa de pastor, em Linhares, passa por nova perícia

Peritos estiveram novamente na casa incendiada e saíram com uma sacola onde reuniram objetos recolhidos do imóvel

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 17:46
Perícia volta à casa de pastor, em Linhares, para recolher materiais Crédito: Brunela Alves
Um auxiliar de perícia e outros três bombeiros ficaram cerca de uma hora e meia na casa do pastor George Alves, de 36 anos, em Linhares, nesta segunda-feira (30). Lá, ele recolheu alguns materiais no quarto em que morreram Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves Salles, de 3 anos, enteado e filho, respectivamente, de George. Essa foi a quarta perícia realizada no imóvel. 
De acordo com a polícia, George foi preso porque estava atrapalhando as investigações. O pastor, que a princípio prestaria novos esclarecimentos nesta segunda (30), ainda não foi chamado para novo depoimento. 
O carro que estava parado com o auxiliar tinha a plotagem "perícia de incêndio e explosão" e o profissional, durante o processo, só saiu do interior do quarto para buscar equipamentos, como lanternas, que estavam no veículo. Os trabalhos começaram às 14h e por volta das 15h39 o homem deixava o local.
> Acompanhe a cobertura do caso da tragédia em Linhares
Em vídeo gravado pela reportagem, o profissional aparece no quarto das crianças. Assista:
À reportagem do Gazeta Online, o auxiliar alegou que não está autorizado a comentar nada sobre o caso nem dar mais detalhes sobre o trabalho que  fez no local do incêndio. 
Perícia volta à casa de pastor, em Linhares, para recolher materiais Crédito: Brunela Alves

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados