Casa de dois andares desaba em Cariacica

Uma casa de dois andares desabou no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no final da noite deste domingo (11). Por pouco uma família escapou de uma tragédia. O estofador Jacson Marcelino Pereira, de 35 anos, era quem morava, junto com a mulher, grávida de cinco meses, e outros dois filhos, um menino de um ano e meio e uma menina de 8 anos, no imóvel que desabou. Ele conta que a família havia chegado da igreja e se preparava para dormir quando uma vizinha informou que um muro havia caído.

Assim que soube, Jacson saiu da casa para avaliar a situação. Por sorte, a mulher e os filhos o seguiram. Foi quando, em questão de minutos, como conta o estofador, a casa desabou completamente.

Jacson afirma, ainda, que algumas colunas da casa tinham ferragens expostas e que, com o movimento do trânsito, muitas vezes a estrutura balançava.

O estofador Jackson Marcelino Pereira morava no imóvel há três anos com a esposa e dois filhos Crédito: Kaique Dias

"Eu saí para olhar e minha sorte foi que minha mulher e meus filhos saíram comigo. Foi coisa de um minuto e tudo desabou na nossa frente de uma vez. Eu morava aqui há três anos, mas a casa não era minha, eu tomava conta para uma tia. Agora é tentar reconstruir, ver o que dá para aproveitar e esperar o engenheiro para saber o que aconteceu. Explicação é só milagre de Deus. Em questão de minutos cinco vidas foram salvas", relata, emocionado, o estofador.

Foto mostra como era o imóvel antes de desabar em Nova Rosa da Penha, Cariacica Crédito: Reprodução

PERDAS

O carro que Jacson usava para trabalhar, uma caminhonete Chevrolet, modelo S10, ficou debaixo dos escombros com a queda do imóvel. O estofador relata que havia acabado de recuperar o veículo, que estava na oficina para reparos depois de ter sido roubado dele há três meses.

Todos os pertences da família ficaram na casa. A dona de casa Vanessa Ribeiro Ferreira, de 24 anos, esposa de Jackson, falou sobre o susto e disse que espera solidariedade das pessoas após perder tudo. Ela afirma também que, além das ferragens expostas, a casa tinha rachaduras e infiltrações.

Vanessa Ribeiro Ferreira abraçada com a vizinha, que alertou a família sobre o problema Crédito: Kaique Dias

"Eu estava tentando fazer meu filho dormir, e quando Jackson saiu, o bebê não tinha dormido ainda, então eu peguei ele (o filho) e fui olhar também. Foi sem explicação. E agora tudo ficou para trás, perdemos tudo. Esperamos que as pessoas nos ajudem com um pouco que seja, de coração. Estamos na casa de parentes, mas com criança é difícil. O que eu peço é ajuda", desabafa Vanessa.

"NASCERAM DE NOVO, DIZ VIZINHA"

A dona de casa Jeiza Pereira dos Santos, de 51 anos, foi quem alertou a família sobre a parede caída. Ainda muito abalada, ela conta como tudo aconteceu.

"Eu estava voltando da igreja quando parei para conversar com outra vizinha e escutei um barulho, que foi a parede caindo. Eu vi tudo, mas primeiro deixei passar e estava indo para casa, só que resolvi voltar. Vi a filha deles na janela, pedi para ela chamar o pai e ele desceu. A mulher dele não ia descer, mas depois de uns minutos ela veio também, junto com as crianças. O Jackson bateu na parede para mostrar que a estrutura estava firme, depois disso eu ouvi um estalo muito grande e, quando eu olhei para cima, estava tudo desabando. Agora eu estou feliz que saiu todo mundo com vida. Eles nasceram de novo. Foi Deus", desabafa, emocionada.

Jeiza Pereira dos Santos avisou a família sobre o perigo Crédito: Kaique Dias

DEFESA CIVIL

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil de Cariacica, Nélio Henrique Vieira Ribeiro, não haviam registros sobre interdição do imóvel ou rachaduras no local.

"Hoje vamos levar um engenheiro até o local para que ele identifique o motivo do desabamento", informa o coordenador.



