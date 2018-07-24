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Carteira de Trabalho poderá ser emitida nos Correios

O projeto piloto deverá ser implantado nos próximos 30 dias no estado de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 01:20

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 01:20

Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas
O Ministério do Trabalho e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) anunciaram nesta segunda-feira (23), em Brasília, a assinatura de um acordo de cooperação técnica para a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O projeto piloto deverá ser implantado nos próximos 30 dias no estado de São Paulo.
De acordo com o secretário-executivo substituto do Ministério do Trabalho, Admilson Moreira, a iniciativa tem como objetivo descentralizar a emissão de carteira de trabalho manual e informatizada do Ministério e levar o serviço para mais perto da população. O propósito da parceria é oferecer um serviço mais ágil e acessível ao trabalhador, destacou.
Entre janeiro e maio de 2018 foram emitidas mais de 2,3 milhões de carteiras de trabalho em todo país, das quais 580 mil no estado de São Paulo.
O serviço de emissão de carteiras está disponível nas unidades do Ministério do Trabalho e em unidades descentralizadas em todo o país, por meio de parcerias com estados e municípios. A rede conta com mais de 2,1 mil postos de atendimento.

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