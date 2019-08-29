Cartazes em postes alertam para perigo de assalto em bairro de Vitória

Cartaz alerta para risco de assaltos no Barro Vermelho, em Vitória Crédito: João Henrique Castro

Barro Vermelho, em Vitória, resolveram denunciar a insegurança na região de forma diferente. Cartazes colados em postes alertam quem passa no local sobre assaltos no bairro. Os aviso contêm dizeres como: “Cuidado, estão roubando por aqui” e “ Roubaram um celular bem aqui”. Moradores das ruas Diógenes Nascimento das Neves e Desembargador Josias Soares, no, em Vitória, resolveram denunciar a insegurança na região de forma diferente. Cartazes colados em postes alertam quem passa no local sobre assaltos no bairro. Os aviso contêm dizeres como: “” e “”.

Essa matéria foi escrita por um participante do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

De acordo com moradores, os cartazes foram afixados na manhã desta quinta-feira (29) e fazem referência a um roubo que aconteceu na noite da última terça-feira, quando uma mulher que reside em um dos prédios na região teve o celular levado por dois homens em uma moto.

Um morador que não quis se identificar, com medo da violência, afirmou que frequentemente pessoas que passam pela região sofrem com esse tipo de crime e considera o local perigoso no período da noite.

“As ruas aqui concentram muitos prédios, mas à noite fica tudo vazio, as pessoas evitam ficar fora de casa nesses horários”, disse o morador.

De acordo com o delegado Leandro Piquet, responsável pelo 3º Distrito de Polícia da Praia do Canto, responsável pela região do Barro Vermelho, esse tipo de crime é mais comum em locais como o bairro, pelo perfil econômico.

“Essa é uma das regiões com maior poder financeiro da Grande Vitória, dessa forma se torna naturalmente um alvo de delitos patrimoniais como esse”, afirmou o delegado.

Leandro Piquet ainda destacou que, desde janeiro deste ano, vem trabalhando firme para identificar os criminosos que atuam na região e que o celular é o objeto mais visado.

“O que a gente tem percebido é que o objeto mais desejado pelos criminosos é exatamente o aparelho celular, já que é um objeto pequeno, com alto valor agregado, então estamos focando nosso trabalho também contra receptadores, para que esse tipo de produto não chegue facilmente à mão de quem quer comprar.”

Cartaz alerta para risco de assaltos no Barro Vermelho, em Vitória Crédito: João Henrique Castro

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou, em nota, que neste mês de agosto, até esta quinta-feira, foram registrados dois boletins de ocorrência de roubo em via pública e nenhum de furto, no bairro Barro Vermelho.

Ainda de acordo com a nota, desde o mês de julho o patrulhamento em toda a região foi reforçado, inclusive com apoio da Cavalaria da Polícia Militar.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informa que neste mês de agosto, até esta quinta-feira (29), foram registrados dois boletins de ocorrência de roubo em via pública e nenhum de furto, no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Desde o mês de julho o patrulhamento em toda a região, incluindo os bairros Praia do Canto e Santa Lúcia, foi reforçado, inclusive com apoio da Cavalaria da Polícia Militar, após uma série de reuniões de representantes da Secretaria, da PM e da Polícia Civil, com líderes da comunidade.