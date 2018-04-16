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Prejuízo

Carros são tomados pela água da chuva

Um dos prejudicados foi o repórter André Falcão, da TV Gazeta

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 16:16
Água entrou nos carros estacionados na Rua Chafic Murad Crédito: João Pulo Rocetti
Proprietários de três carros que estavam estacionados na Rua Chafic Murad, em Bento Ferreira, Vitória, logo em frente à entrada da Rede Gazeta, ficaram no prejuízo com o alagamento causado pelas chuvas que atingiram a Região Metropolitana nesta segunda-feira (16).
Um dos prejudicados foi o repórter André Falcão, da TV Gazeta. Ele contou que havia chegado ao trabalho por volta das 6h30 e já chovia, mas ainda não tinha nem sinal de água acumulada no local.
"Quando eu parei o carro mal tinha uma poça na rua. Estava chovendo, mas nada para preocupar. Eu fui para a rua fazer uma pauta por volta das 7h30. Pouco tempo depois, entre 9h30 e 10h, recebi a ligação do pessoal da produção informando sobre o problema", afirmou.
De acordo com Falcão, a situação já era crítica e o Renault Sandero já havia sido tomado pela água naquele momento. O alagamento ainda afetou um restaurante e parte de uma loja de carros no local.
O repórter afirmou que tem seguro para o veículo, mas ressalta a tristeza em perder um bem dessa forma. "Não tinha muito o que fazer. O pessoal correu e tirou, mas o meu acabou inundado. É muita tristeza. Pelo menos eu tenho seguro. A gente fica até meio atordoado", relatou Falcão.
O jornalista ainda fez alguns questionamentos em relação ao problema que afetou quase toda a Capital.
"Sinceramente, eu me lembro que Vitória tinha feito uma galeria no Horto, que comportava muita água. Tá certo que choveu muito e aqui costuma encher, mas não como foi hoje. Em Vitória como um todo não vemos o resultado. Estamos do lado da estação de bombeamento e como alaga tudo desse jeito? Ainda bem que para mim foi só prejuízo material mesmo", concluiu.

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