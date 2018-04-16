Carros são tomados pela água da chuva

Água entrou nos carros estacionados na Rua Chafic Murad Crédito: João Pulo Rocetti

Proprietários de três carros que estavam estacionados na Rua Chafic Murad, em Bento Ferreira, Vitória, logo em frente à entrada da Rede Gazeta, ficaram no prejuízo com o alagamento causado pelas chuvas que atingiram a Região Metropolitana nesta segunda-feira (16).

Um dos prejudicados foi o repórter André Falcão, da TV Gazeta. Ele contou que havia chegado ao trabalho por volta das 6h30 e já chovia, mas ainda não tinha nem sinal de água acumulada no local.

"Quando eu parei o carro mal tinha uma poça na rua. Estava chovendo, mas nada para preocupar. Eu fui para a rua fazer uma pauta por volta das 7h30. Pouco tempo depois, entre 9h30 e 10h, recebi a ligação do pessoal da produção informando sobre o problema", afirmou.

De acordo com Falcão, a situação já era crítica e o Renault Sandero já havia sido tomado pela água naquele momento. O alagamento ainda afetou um restaurante e parte de uma loja de carros no local.

O repórter afirmou que tem seguro para o veículo, mas ressalta a tristeza em perder um bem dessa forma. "Não tinha muito o que fazer. O pessoal correu e tirou, mas o meu acabou inundado. É muita tristeza. Pelo menos eu tenho seguro. A gente fica até meio atordoado", relatou Falcão.

O jornalista ainda fez alguns questionamentos em relação ao problema que afetou quase toda a Capital.