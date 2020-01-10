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Mistério em Vitória

Carros são depredados em rua de Jardim Camburi e ninguém sabe por quem

Ao menos quatro carros foram danificados e tiveram capô amassado, retrovisor quebrado e vidro trincado por garrafas, restos de alimentos e até um abacaxi inteiro

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 19:52
Rua Orlando Caliman, em Jardim Camburi Crédito: GoogleMaps
Moradores de Jardim Camburi, em Vitória, estão tendo os veículos depredados desde o dia 28 de dezembro na rua Orlando Caliman. Ao menos quatro carros foram danificados e tiveram o capô amassado, retrovisor quebrado e vidro trincado por garrafas, restos de alimentos e até um abacaxi inteiro.
O engenheiro mecânico Lucas Bernardes Duarte, de 28 anos, é uma das vítimas. O teto solar do carro trincou após ser atingido com pedras de gelo. O prejuízo estimado é de R$ 4 mil. Uma câmera de videomonitoramento da região captou o momento que o carro é atingido, mas não é possível identificar de onde está sendo lançado.
Tive acesso às imagens de uma câmera e vi caindo o objeto, mas não deu para ver de qual direção ele foi jogado. Eu agora não deixo meu carro na rua mais, muitos vizinhos e eu ainda alertamos outras pessoas sobre os riscos, contou.
Quem também teve o carro atingido por objetos foi o engenheiro Patrick Coser, de 35 anos. O carro foi depredado na madrugada do dia 2 de janeiro. Foram arremessados um abacaxi, lixo e uma garrafa de vidro, que danificou o para-brisa do veículo.
Parei de colocar meu carro nessa rua, muita gente está fazendo o mesmo. Hoje estão sendo atingidos os carros, mas uma pessoa pode ser vítima a qualquer momento, isso é perigoso, contou.
Carros depredados em Jardim Camburi Crédito: Divulgação

POLÍCIA 

As vítimas ainda estão intrigadas com a situação porque não descobriram quem e de onde os objetos estão sendo arremessados. Os moradores procuraram a polícia para descobrir quem está fazendo isso contra  os veículos estacionados.
Carros depredados em Jardim Camburi Crédito: Divulgação
Entretanto, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso não está entre as atribuições da instituição. "O caso foi que o registrado no 5º Distrito de Polícia de Jardim Camburi e foi tipificado como "Crimes diversos: ocorrência para fins de direitos civis", fato penal fora do âmbito de atribuições da Polícia Civil", disse.
Já a Polícia Militar disse, por meio de nota, que realiza o policiamento ostensivo 24h por dia em todo o bairro Jardim Camburi, que, além do patrulhamento preventivo, conta com diversas operações diárias de cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e abordagens.
No entanto, cabe reforçar que a PM somente pode deter indivíduos em situação de flagrante delito, por isso é importante que uma viatura seja acionada imediatamente em casos de suspeita ou ocorrência em andamento. O comando da 12ª Companhia Independente lembra que está sempre a disposição da comunidade para conversarem sobre as ações de segurança desenvolvidas no local, disse.

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