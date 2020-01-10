Carros são depredados em rua de Jardim Camburi e ninguém sabe por quem

Rua Orlando Caliman, em Jardim Camburi Crédito: GoogleMaps

Moradores de Jardim Camburi, em Vitória , estão tendo os veículos depredados desde o dia 28 de dezembro na rua Orlando Caliman. Ao menos quatro carros foram danificados e tiveram o capô amassado, retrovisor quebrado e vidro trincado por garrafas, restos de alimentos e até um abacaxi inteiro.

O engenheiro mecânico Lucas Bernardes Duarte, de 28 anos, é uma das vítimas. O teto solar do carro trincou após ser atingido com pedras de gelo. O prejuízo estimado é de R$ 4 mil. Uma câmera de videomonitoramento da região captou o momento que o carro é atingido, mas não é possível identificar de onde está sendo lançado.

Tive acesso às imagens de uma câmera e vi caindo o objeto, mas não deu para ver de qual direção ele foi jogado. Eu agora não deixo meu carro na rua mais, muitos vizinhos e eu ainda alertamos outras pessoas sobre os riscos, contou.

Quem também teve o carro atingido por objetos foi o engenheiro Patrick Coser, de 35 anos. O carro foi depredado na madrugada do dia 2 de janeiro. Foram arremessados um abacaxi, lixo e uma garrafa de vidro, que danificou o para-brisa do veículo.

Parei de colocar meu carro nessa rua, muita gente está fazendo o mesmo. Hoje estão sendo atingidos os carros, mas uma pessoa pode ser vítima a qualquer momento, isso é perigoso, contou.

Carros depredados em Jardim Camburi Crédito: Divulgação

POLÍCIA

As vítimas ainda estão intrigadas com a situação porque não descobriram quem e de onde os objetos estão sendo arremessados. Os moradores procuraram a polícia para descobrir quem está fazendo isso contra os veículos estacionados.

Carros depredados em Jardim Camburi Crédito: Divulgação

Entretanto, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso não está entre as atribuições da instituição. "O caso foi que o registrado no 5º Distrito de Polícia de Jardim Camburi e foi tipificado como "Crimes diversos: ocorrência para fins de direitos civis", fato penal fora do âmbito de atribuições da Polícia Civil", disse.

Já a Polícia Militar disse, por meio de nota, que realiza o policiamento ostensivo 24h por dia em todo o bairro Jardim Camburi, que, além do patrulhamento preventivo, conta com diversas operações diárias de cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e abordagens.