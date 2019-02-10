Carros pegam fogo em Praia Grande, Fundão; veja vídeo

Carros pegam fogo na Praia Grande, em Fundão Crédito: Adenilson da Silva

Moradores e turistas que estavam na Praia Grande, em Fundão, na tarde deste domingo (10) presenciaram uma cena bastante diferente do que se costuma ver nas redondezas da praia. Dois carros que estavam estacionados próximos ao balneário pegaram fogo. Um homem tentou conter as chamas usando extintor de incêndio.

O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo no local. Os proprietários dos veículos solicitaram perícia para saber a causa do incêndio.

"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência em Praia Grande, Fundão, na tarde deste domingo (10). A informação era de incêndio em dois veículos e o caso foi registrado no Ciodes às 13h38. No horário de 14h09 a guarnição informou a chegada ao ponto indicado e iniciou o combate às chamas. Uma inspeção de incêndio foi realizada já no local e as informações coletadas", informou a corporação.