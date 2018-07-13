Carros e ônibus com lances a partir de R$ 700 vão a leilão em Vila Velha

Carros, ônibus, móveis, eletrodomésticos e artigos de informática estarão à venda em um leilão da Prefeitura de Vila Velha que acontece nesta quarta-feira (18). A compra pode ser feita presencialmente, no auditório da prefeitura, em Coqueiral de Itaparica, ou online. O leilão começa às 14h.

Serão oferecidos ao público 33 lotes, sendo 17 mobiliários e equipamentos e 16 veículos, além de sucatas de veículos que não podem mais ser utilizadas. No ano passado a prefeitura fez um leilão semelhante e vendeu mais de 1,5 mil bens inservíveis e 49 veículos do município.