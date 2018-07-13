Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Carros e ônibus com lances a partir de R$ 700 vão a leilão em Vila Velha
Vila Velha

Carros e ônibus com lances a partir de R$ 700 vão a leilão em Vila Velha

Estarão a venda 16 veículos, mobiliários e sucatas de veículos

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 22:24
Carros, ônibus, móveis, eletrodomésticos e artigos de informática estarão à venda em um leilão da Prefeitura de Vila Velha que acontece nesta quarta-feira (18). A compra pode ser feita presencialmente, no auditório da prefeitura, em Coqueiral de Itaparica, ou online. O leilão começa às 14h. 
Serão oferecidos ao público 33 lotes, sendo 17 mobiliários e equipamentos e 16 veículos, além de sucatas de veículos que não podem mais ser utilizadas. No ano passado a prefeitura fez um leilão semelhante e vendeu mais de 1,5 mil bens inservíveis e 49 veículos do município. 
O edital com o regulamento do leilão está disponível no site da Prefeitura de Vila Velha. Para participar é necessário preencher cadastro com os dados pessoais e comprovante de residência (para pessoa física) ou apresentar o registro do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), documentação pessoal do representante legal e razão social (no caso de empresa).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados