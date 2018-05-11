Carro tem rodas furtadas durante a madrugada em Vitória

Ladrões roubam quatro rodas de um carro no bairro República, em Vitória. A ação criminosa aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (11) Crédito: Eduardo Dias

Ladrões furtaram quatro rodas de um veículo durante a madrugada desta sexta-feira (11) na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro República, em Vitória. Segundo o dono do carro, o comerciante Leôncio Simões, um vizinho o alertou sobre o furto por volta de 7h30. Ele calcula que o prejuízo fique em torno de R$ 2 mil. A Polícia Militar afirma que, nesses casos, a recuperação das rodas é pouco provável.

Leôncio mora no bairro República há 13 anos e afirma nunca ter visto situação parecida, mas que o roubo de bicicletas é recorrente no local. O carro estava na frente da casa da vítima e tinha rodas de liga leve.

"O vizinho me acordou e quando eu estava olhando, por coincidência, passou uma viatura da polícia e eu conversei com eles, mas é uma coisa que não vai ser recuperada nunca. Para ser honesto, eu nem sei se compensa fazer o boletim de ocorrência. Eu usava o carro para tudo, agora não sei se eu choro, se eu grito, se eu brigo. Estou estagnado", declara o comerciante.

Quando falou com a PM, Leôncio foi informado que, por serem quatro rodas, a recuperação é difícil. Agora a vítima procura se alguma casa próxima possui câmeras de segurança para que os ladrões sejam identificados.

Com informações de Eduardo Dias.