Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Furto

Carro tem rodas furtadas durante a madrugada em Vitória

O dono do veículo, o comerciante Leôncio Simões, foi avisado sobre a situação por um vizinho

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 12:18
Ladrões roubam quatro rodas de um carro no bairro República, em Vitória. A ação criminosa aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (11) Crédito: Eduardo Dias
Ladrões furtaram quatro rodas de um veículo durante a madrugada desta sexta-feira (11) na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro República, em Vitória. Segundo o dono do carro, o comerciante Leôncio Simões, um vizinho o alertou sobre o furto por volta de 7h30. Ele calcula que o prejuízo fique em torno de R$ 2 mil. A Polícia Militar afirma que, nesses casos, a recuperação das rodas é pouco provável.
Leôncio mora no bairro República há 13 anos e afirma nunca ter visto situação parecida, mas que o roubo de bicicletas é recorrente no local. O carro estava na frente da casa da vítima e tinha rodas de liga leve. 
"O vizinho me acordou e quando eu estava olhando, por coincidência, passou uma viatura da polícia e eu conversei com eles, mas é uma coisa que não vai ser recuperada nunca. Para ser honesto, eu nem sei se compensa fazer o boletim de ocorrência. Eu usava o carro para tudo, agora não sei se eu choro, se eu grito, se eu brigo. Estou estagnado", declara o comerciante.
Quando falou com a PM, Leôncio foi informado que, por serem quatro rodas, a recuperação é difícil. Agora a vítima procura se alguma casa próxima possui câmeras de segurança para que os ladrões sejam identificados.
Com informações de Eduardo Dias.
Ladrões roubam quatro rodas de um carro no bairro República, em Vitória. A ação criminosa aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (11) Crédito: Eduardo Dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados