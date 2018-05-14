Carro sobe em calçada e duas pessoas ficam feridas em Cariacica

Carro invadiu calçada em Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Duas pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um Fiorino, no bairro São Geraldo, em Cariacica, na noite deste domingo (13). As vítimas estavam em cima de uma calçada quando foram surpreendidas pelo veículo fora de controle.

Calçada onde estavam as vítimas do atropelamento em Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Manoel Neto/ TV Gazeta

Testemunhas disseram que a mulher que conduzia o veículo estava alcoolizada e ficaram revoltados exigindo o teste do bafômetro. Segundo a Polícia Militar (PM), a condutora do veículo disse no local que teve um apagão, acordando apenas após o acidente e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Diante da reação agressiva de populares, uma viatura da PM se deslocou ao local e encaminhou a mulher à Delegacia Regional de Cariacica, onde prestou esclarecimentos e foi liberada. Os feridos foram socorridos e levados para hospitais da Grande Vitória.