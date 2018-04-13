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Na Fernando Ferrari

Carro sai da pista e derruba palmeira em Vitória

O motorista seguia no sentido Bento Ferreira, em Vitória, e tentou desviar de outro carro que seguia na frente e acabou freando bruscamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 10:40

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 10:40

Um Fiat Siena bateu em uma palmeira, que fica no canteiro central da Avenida Fernando Ferrari, e a derrubou na pista. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13).  O motorista seguia no sentido Reta da Penha quando tentou desviar de outro carro que seguia na frente. Após frear bruscamente ele perdeu o controle da direção e acabou atingindo a palmeira. Com o acidente, o pneu do carro saiu.
Após o acidente, que aconteceu por volta de 4h da manhã, o motorista e o carona do Siena deixaram o local alegando que sofreram uma tentativa de assalto. Segundo o dono do carro, que retornou à Avenida Fernando Ferrari na manhã desta sexta, alguns homens também teriam tentado roubar o pneu do veículo.
Em consequência desse acidente, outra ocorrência foi registrada no sentido contrário da pista. Um veículo freou por causa da palmeira caída e acabou atingido por outro carro que seguia atrás dele. Como foi uma colisão leve, o trânsito logo foi liberado.
Apesar do susto, não houve registro de feridos em nenhum dos acidentes. O Siena foi retirado na manhã desta sexta.
Com informações de Eduardo Dias

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