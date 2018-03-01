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Na Serra

Carro roda na pista e bate em caminhão na BR 101

O veículo de passeio seguia no sentido Fundão quando perdeu o controle do carro, rodou e acabou colidindo com o caminhão, que seguia no sentido contrário

Publicado em 01 de Março de 2018 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 12:13
Um Honda Civic colidiu com um caminhão no quilômetro 245 da BR 101, próximo à Ponte do Bagaço, na Serra, por volta de 8h desta quinta-feira (01).
O veículo de passeio seguia no sentido Fundão quando perdeu o controle do carro, rodou e acabou colidindo com o caminhão, que seguia no sentido contrário. Na hora do acidente a pista estava molhada.
De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela via, não houve vítimas e o trânsito ficou com uma interdição na faixa 2, do sentido Norte. O fluxo de veículos seguiu pela faixa 1.
Equipes fizeram a sinalização da pista e retirada dos veículos. O trânsito foi liberado por volta de 9h15.
Com informações da TV Gazeta
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