Carro pega fogo e deixa pelo menos uma pessoa ferida na Serra

Um carro, modelo Peugeot 405, pegou fogo na Avenida Paulo Pereira Gomes, próximo ao Hospital Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra, por volta das 18h desta sexta-feira (20). Segundo a Guarda Municipal, pelo menos uma pessoa ficou ferida e não há informações sobre o que teria causado o acidente.
VEJA VÍDEO
Devido às chamas, a via que leva ao Hospital Jayme dos Santos Neves ficou interditada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo.
De acordo com a guarda, às 19h, uma faixa da via foi liberada. O trânsito segue normal na região.