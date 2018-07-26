Carro pega fogo após batida e uma pessoa morre carbonizada em Ibiraçu

Carro de passeio pegou fogo após bater de frente com caminhonete, na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Alexandre Souza Baltazar

Duas pessoas morreram após uma colisão envolvendo um carro e uma caminhonete no quilômetro 212 da BR 101, na altura de Ibiraçu, Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (26). O carro pegou fogo após bater de frente com a caminhonete.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da corporação, equipes da Eco 101, e Corpo de Bombeiros ainda estão trabalhando no local. O acidente aconteceu por volta das 7h30. A PRF informou que o trânsito opera no sistema de pare e siga.

Informações preliminares de testemunhas dão conta de que o carro tem placa de Mantenópolis e a caminhonete teria placa de Vila Velha. Ainda segundo testemunhas que estão na rodovia, uma pessoa do carro teria ficado presa pelo cinto e não conseguiu sair do carro em chamas.