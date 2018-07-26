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BR 101

Carro pega fogo após batida e uma pessoa morre carbonizada em Ibiraçu

Carro bateu de frente com caminhonete no quilômetro 212 da BR 101 na manhã desta quinta-feira (26)

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 12:10
Carro de passeio pegou fogo após bater de frente com caminhonete, na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Alexandre Souza Baltazar
Duas pessoas morreram após uma colisão envolvendo um carro e uma caminhonete no quilômetro 212 da BR 101, na altura de Ibiraçu, Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (26). O carro pegou fogo após bater de frente com a caminhonete.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da corporação, equipes da Eco 101, e Corpo de Bombeiros ainda estão trabalhando no local. O acidente aconteceu por volta das 7h30. A PRF informou que o trânsito opera no sistema de pare e siga.
Informações preliminares de testemunhas dão conta de que o carro tem placa de Mantenópolis e a caminhonete teria placa de Vila Velha. Ainda segundo testemunhas que estão na rodovia, uma pessoa do carro teria ficado presa pelo cinto e não conseguiu sair do carro em chamas.

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