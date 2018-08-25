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Carro pega fogo após acidente na BR 262 em Viana

Motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um poste

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 17:49
Carro pega fogo na BR 262 próximo ao Complexo Penitenciário de Viana Crédito: André Rodrigues
Um carro ficou totalmente destruído após pegar fogo na BR 262, próximo ao Complexo Penitenciário de Viana, na tarde deste sábado (25). Segundo informações, o Fiat Punto Prata seguia de Domingos Martins sentindo Cariacica. O motorista teria perdido o controle do veículo e bateu em um poste de iluminação que fica às margens da rodovia.
O motorista conseguiu sair do veículo antes da propagação das chamas. O trânsito precisou ser interrompido para que a equipe do Corpo de Bombeiros pudesse apagar as chamas. Por volta das 15h15, a pista foi totalmente liberada.
 

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