Carro pega fogo após acidente na BR 262 em Viana

Um carro ficou totalmente destruído após pegar fogo na BR 262, próximo ao Complexo Penitenciário de Viana, na tarde deste sábado (25). Segundo informações, o Fiat Punto Prata seguia de Domingos Martins sentindo Cariacica. O motorista teria perdido o controle do veículo e bateu em um poste de iluminação que fica às margens da rodovia.