Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Carro fica completamente destruído após pegar fogo em Vitória
Susto

Carro fica completamente destruído após pegar fogo em Vitória

O veículo foi removido pelo seguro, que irá investigar as causas do incêndio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 13:42

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 13:42

Um carro pegou fogo na Avenida Judite Leão Castelo Ribeiro, em Jardim Camburi, Vitória, por volta de 5h20 da manhã desta quinta-feira (08).
Segundo o internauta que enviou as fotos ao Gazeta Online, cerca de 15 pessoas estavam em um bar, próximo ao carro incendiado. Apesar do susto, ninguém se feriu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário chegou após o início do combate às chamas, que começou por volta de 7h, e não soube informar como o fogo começou.
O veículo foi removido pelo seguro, que irá investigar as causas do incêndio.
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados