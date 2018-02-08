Carro fica completamente destruído após pegar fogo em Vitória

Um carro pegou fogo na Avenida Judite Leão Castelo Ribeiro, em Jardim Camburi, Vitória, por volta de 5h20 da manhã desta quinta-feira (08).

Segundo o internauta que enviou as fotos ao Gazeta Online, cerca de 15 pessoas estavam em um bar, próximo ao carro incendiado. Apesar do susto, ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário chegou após o início do combate às chamas, que começou por volta de 7h, e não soube informar como o fogo começou.

O veículo foi removido pelo seguro, que irá investigar as causas do incêndio.