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Na Lindenberg

Carro é arrastado e tem traseira destruída por caminhão em Vila Velha

Apesar de o veículo ter ficado bastante danificado, não houve registro de feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 11:04

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 11:04

Um acidente envolvendo dois caminhões e um Chevrolet Corsa deixou o trânsito lento na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (26).
A colisão aconteceu em frente a uma transportadora localizada no bairro Cobilândia, no sentido Centro de Vila Velha.
Segundo a Polícia Militar, o veículo de passeio seguia atrás do caminhão vermelho, e, quando foi passar para a faixa central da pista, foi atingido e arrastado pelo caminhão de cor azul.
Apesar de o carro ter ficado bastante danificado, não houve registro de feridos.
Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas ficaram interditadas. Por volta de 8h30 os veículos foram removidos e a via foi liberada.
Com informações de Caíque Verli
 

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