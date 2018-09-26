Carro é arrastado e tem traseira destruída por caminhão em Vila Velha

Um acidente envolvendo dois caminhões e um Chevrolet Corsa deixou o trânsito lento na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (26).
A colisão aconteceu em frente a uma transportadora localizada no bairro Cobilândia, no sentido Centro de Vila Velha.
Segundo a Polícia Militar, o veículo de passeio seguia atrás do caminhão vermelho, e, quando foi passar para a faixa central da pista, foi atingido e arrastado pelo caminhão de cor azul.
Apesar de o carro ter ficado bastante danificado, não houve registro de feridos.
Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas ficaram interditadas. Por volta de 8h30 os veículos foram removidos e a via foi liberada.
Com informações de Caíque Verli