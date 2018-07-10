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Carro desce ladeira e colide em muro de igreja em Vila Velha

Ninguém ficou ferido; Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura da igreja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 20:14

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 20:14

Carro colide contra muro de igreja no bairro Alecrim, em Vila Velha Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um carro colidiu contra o muro de uma igreja na tarde desta terça-feira (10), após descer a ladeira da rua Parnaíba, no bairro Alecrim, em Vila Velha. De acordo a Polícia Militar (PM), ninguém ficou ferido.
Segundo o marceneiro Carlos Antônio da Costa, de 62 anos, que testemunhou o acidente, no local costumam ter crianças brincando.
"Eu estava dentro de casa quando ouvi um barulho e avistei um homem correndo desesperado. Um carro havia descido a rua e atingido a igreja. Nesse horário costumam ter crianças soltando pipa, mas graças a Deus elas não estavam lá", afirmou Costa.
A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura da igreja.
> Após colisão, carro é arremessado e 3 pessoas ficam feridas em Vitória

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