Carro desce ladeira e colide em muro de igreja em Vila Velha

Carro colide contra muro de igreja no bairro Alecrim, em Vila Velha Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um carro colidiu contra o muro de uma igreja na tarde desta terça-feira (10), após descer a ladeira da rua Parnaíba, no bairro Alecrim, em Vila Velha. De acordo a Polícia Militar (PM), ninguém ficou ferido.

Segundo o marceneiro Carlos Antônio da Costa, de 62 anos, que testemunhou o acidente, no local costumam ter crianças brincando.

"Eu estava dentro de casa quando ouvi um barulho e avistei um homem correndo desesperado. Um carro havia descido a rua e atingido a igreja. Nesse horário costumam ter crianças soltando pipa, mas graças a Deus elas não estavam lá", afirmou Costa.