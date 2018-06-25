Carro com 77 tabletes de maconha é apreendido em Linhares

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo com 77 tabletes de maconha na BR 101, em Linhares, Norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (25). Ao todo, foram encontrados 27,4 kg da droga dentro de um Chevrolet Celta, de cor preta e placas de Teixeira de Freitas (BA). O motorista seguia no km 152 da rodovia quando não obedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu.
De acordo com a PRF, o condutor do automóvel simulou a parada, mas empreendeu fuga no sentido Linhares. Alguns quilômetros à frente, os policiais encontraram o Celta abandonado às margens da BR e o motorista fugiu por um matagal que fica ao lado da rodovia. O suspeito ainda não foi encontrado e a PRF continua as buscas.
Após realizar buscas no veículo, os policiais encontraram no interior do porta-malas 77 tabletes de maconha. Próximo à alavanca de câmbio estava a carteira nacional de habilitação (CNH) de um homem. Segundo a PRF, o automóvel e a droga apreendida foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares para as medidas cabíveis.