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'Celta envenenado'

Carro com 77 tabletes de maconha é apreendido em Linhares

Motorista fugiu da PRF, abandonou o veículo às margens da BR 101 e sumiu em um matagal. Ao todo, havia 27,4 quilos de droga no automóvel

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 18:55
Os 77 tabletes de maconha apreendidos pela PRF em Linhares Crédito: Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo com 77 tabletes de maconha na BR 101, em Linhares, Norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (25). Ao todo, foram encontrados 27,4 kg da droga dentro de um Chevrolet Celta, de cor preta e placas de Teixeira de Freitas (BA). O motorista seguia no km 152 da rodovia quando não obedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu.
De acordo com a PRF, o condutor do automóvel simulou a parada, mas empreendeu fuga no sentido Linhares. Alguns quilômetros à frente, os policiais encontraram o Celta abandonado às margens da BR e o motorista fugiu por um matagal que fica ao lado da rodovia. O suspeito ainda não foi encontrado e a PRF continua as buscas.
Após realizar buscas no veículo, os policiais encontraram no interior do porta-malas 77 tabletes de maconha. Próximo à alavanca de câmbio estava a carteira nacional de habilitação (CNH) de um homem. Segundo a PRF, o automóvel e a droga apreendida foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares para as medidas cabíveis.

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