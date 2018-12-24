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Trânsito

Carro colide em ônibus e ocupantes fogem para morro na Avenida Vitória

O Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h15
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 12:02

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 12:02

Veículo colide em ônibus na Avenida Vitória Crédito: Eduardo Dias
Um Chevrolet Corsa colidiu na traseira de um ônibus do Transcol na Avenida Vitória, na altura do colégio Salesiano, no sentido Centro de Vitória. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), por volta das 7h15.
O motorista do coletivo informou que havia três homens no carro. Após a colisão, eles saíram correndo e subiram para o morro do Forte São João. A Polícia Militar informou que o carro não tem restrição de roubo. Não há registro de feridos.
A Guarda Municipal informou confirmou que o veículo foi abandonado e precisou ser guinchado. (Com informações de Eduardo Dias)

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