Carro colide em ônibus e ocupantes fogem para morro na Avenida Vitória

Veículo colide em ônibus na Avenida Vitória Crédito: Eduardo Dias

Um Chevrolet Corsa colidiu na traseira de um ônibus do Transcol na Avenida Vitória, na altura do colégio Salesiano, no sentido Centro de Vitória. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), por volta das 7h15.

O motorista do coletivo informou que havia três homens no carro. Após a colisão, eles saíram correndo e subiram para o morro do Forte São João. A Polícia Militar informou que o carro não tem restrição de roubo. Não há registro de feridos.