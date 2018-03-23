Carro colide com moto em avenida de Vitória

Uma moto e um veículo de passeio colidiram em frente ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), na Avenida Beira-Mar, em Bento Ferreira, Vitória. O acidente aconteceu por volta de 11h desta sexta-feira (23), no sentido Centro de Vitória.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, os veículos foram retirados por volta de 11h20 e o trânsito foi liberado. A Polícia Militar informou que o motociclista sofreu algumas escoriações e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento.