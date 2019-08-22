Carro clonado é apreendido pela PRF na BR 101 em Linhares

Um carro com sinais de adulteração e suspeita de clonagem foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (21).
Agentes faziam fiscalização no quilômetro 151 quando notaram que um veículo - Chery/QQ - com placa de Santa Catarina tentava escapar da abordagem, na via que dá acesso ao município de Jataepeba.
De acordo com a PRF, após a vistoria, a equipe verificou que o carro apresentava peças de outros veículos e o documento dele constava indícios de informações falsas. Além disso, foi realizado contato com a proprietária do carro original, que encaminhou imagens e outros documentos que comprovaram as suspeitas.
O motorista e o veículo apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da região.