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Fiscalização na BR 101

Carro clonado é apreendido pela PRF na BR 101 em Linhares

Agentes faziam fiscalização no quilômetro 151 da BR 101 quando notaram que um veículo com placa de Santa Catarina tentava escapar da abordagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 13:09

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 13:09

PRF apreende veículo com sinais de adulteração na BR 101, em Linhares Crédito: Divulgação | PRF
Um carro com sinais de adulteração e suspeita de clonagem foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (21).
Agentes faziam fiscalização no quilômetro 151 quando notaram que um veículo - Chery/QQ - com placa de Santa Catarina tentava escapar da abordagem, na via que dá acesso ao município de Jataepeba.
De acordo com a PRF, após a vistoria, a equipe verificou que o carro apresentava peças de outros veículos e o documento dele constava indícios de informações falsas. Além disso, foi realizado contato com a proprietária do carro original, que encaminhou imagens e outros documentos que comprovaram as suspeitas.
> Homem é preso dirigindo com carteira falsa em Itapemirim
O motorista e o veículo apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da região.
 

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