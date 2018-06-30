Carro capota e pega fogo na Avenida Norte Sul

Duas pessoas ficaram feridas após um carro bater em um poste e capotar na Avenida Norte Sul, em Vitória, na tarde deste sábado (30). O acidente aconteceu próximo a um posto de combustível de Jardim Camburi, na pista do sentido Vitória X Serra. O veículo pegou fogo e equipes do Corpo de Bombeiros apagaram as chamas. Os dois sentidos da via precisaram ser interditadas. Às 17h, uma pista do sentido Serra X Vitória já estava liberada.

Segundo a Guarda de Vitória, o motorista do veículo perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Um dos ocupantes, que aparentava estar mais ferido, foi socorrido por populares que passavam pelo local no momento do acidente. O outro foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.