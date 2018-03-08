Carro capota e deixa trânsito lento na Reta da Penha

Um veículo capotou e deixou o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (08). O acidente foi por volta de 4h30, na Reta da Penha, em Vitória, no sentido Centro de Vitória.

Ao descer a Ponte da Passagem, o motorista perdeu o controle do veículo, rodou, e capotou do outro lado da pista, sentido Serra. A vítima foi socorrida pelo SAMU. Não há informações sobre o estado de saúde.

Por volta de 6h50, o carro foi removido da via e o trânsito foi liberado. A Guarda Municipal de Vitória foi ao local fazer o atendimento da ocorrência.