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Em Vitória

Carro capota e deixa trânsito lento na Reta da Penha

Por volta de 6h50 o carro foi removido da via e o trânsito foi liberado

Publicado em 08 de Março de 2018 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 10:26
Um veículo capotou e deixou o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (08). O acidente foi por volta de 4h30, na Reta da Penha, em Vitória, no sentido Centro de Vitória.
Ao descer a Ponte da Passagem, o motorista perdeu o controle do veículo, rodou, e capotou do outro lado da pista, sentido Serra. A vítima foi socorrida pelo SAMU. Não há informações sobre o estado de saúde.
Por volta de 6h50, o carro foi removido da via e o trânsito foi liberado. A Guarda Municipal de Vitória foi ao local fazer o atendimento da ocorrência.
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