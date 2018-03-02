Carro capota e deixa motorista ferido na BR 101

Vítima de acidente foi socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira

O motorista de um Fiat Strada perdeu o controle da direção, saiu da pista com o carro e capotou às margens da BR 101 no quilômetro 259, na região de Campinho da Serra, na Serra.

Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, o motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, também na Serra. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) foi acionada para fazer o registro da ocorrência e não houve interdição na pista.