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Viana

Carro capota e deixa dois feridos na BR 101

No momento da colisão, o trânsito ficou lento, mas já está liberado

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 13:01
O motorista e o passageiro do veículo de passeio foram socorridos por uma ambulância da própria concessionária e encaminhados para o Hospital Meridional, em Cariacica Crédito: Divulgação
Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um caminhão deixou dois feridos por volta de 7h50 da manhã desta sexta-feira (18). O acidente aconteceu no sentido Sul do quilômetro 301 da BR 101, em Viana. Com a batida, o carro capotou.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, o motorista e o passageiro do veículo de passeio foram socorridos por uma ambulância da própria concessionária e encaminhados para o Hospital Meridional, em Cariacica.
No momento da colisão, o trânsito ficou lento, mas já está liberado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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