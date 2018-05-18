Carro capota e deixa dois feridos na BR 101

O motorista e o passageiro do veículo de passeio foram socorridos por uma ambulância da própria concessionária e encaminhados para o Hospital Meridional, em Cariacica Crédito: Divulgação

Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um caminhão deixou dois feridos por volta de 7h50 da manhã desta sexta-feira (18). O acidente aconteceu no sentido Sul do quilômetro 301 da BR 101, em Viana. Com a batida, o carro capotou.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, o motorista e o passageiro do veículo de passeio foram socorridos por uma ambulância da própria concessionária e encaminhados para o Hospital Meridional, em Cariacica.