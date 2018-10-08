Carro bate em poste e motorista fica ferido em Vitória

Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida após se envolver em um acidente na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, em Vitória, próximo ao Quiosque 4, na orla da Praia de Camburi, na madrugada desta segunda-feira (8).
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o acidente aconteceu por volta de 3h, no sentido Jardim Camburi. O veículo, que colidiu com um poste, ficou parcialmente destruído.
Ainda segundo a Guarda Municipal de Vitória, o automóvel ainda está no local. No momento, uma faixa está interditada e duas seguem fluindo.
Com informações de Caique Verli