Carro bate em poste e fica com a frente destruída em Vitória

Um carro ficou com a frente destruída após o motorista rodar com o veículo na pista e bater em um poste na Avenida Saturnino de Brito, no sentido Centro. O acidente aconteceu próximo à Praça dos Namorados, na Praia do Canto. O veículo, um Jeep Grand Cherokee, rodou na pista após bater no poste, que ficou inclinado. Moradores da região ficaram sem energia por cerca de 5 minutos por causa da colisão.

Segundo o porteiro Altamiro Rodrigues Lima, que trabalha em um prédio na esquina onde fica o poste, o motorista estava sozinho e saiu sem ferimentos.

"Estava sentado ali e vi um carro em alta velocidade. Quando vi, só ouvi o estouro do poste e o motorista saindo ileso. Foi muita sorte", conta.

A Guarda Municipal afirmou que o veículo já foi retirado da pista.