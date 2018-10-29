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Praia do Canto

Carro bate em poste e fica com a frente destruída em Vitória

O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã e o motorista não ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 09:32

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 09:32

Um carro ficou com a frente destruída após o motorista rodar com o veículo na pista e bater em um poste na Avenida Saturnino de Brito, no sentido Centro. O acidente aconteceu próximo à Praça dos Namorados, na Praia do Canto. O veículo, um Jeep Grand Cherokee, rodou na pista após bater no poste, que ficou inclinado. Moradores da região ficaram sem energia por cerca de 5 minutos por causa da colisão.
Segundo o porteiro Altamiro Rodrigues Lima, que trabalha em um prédio na esquina onde fica o poste, o motorista estava sozinho e saiu sem ferimentos.
"Estava sentado ali e vi um carro em alta velocidade. Quando vi, só ouvi o estouro do poste e o motorista saindo ileso. Foi muita sorte", conta.
A Guarda Municipal afirmou que o veículo já foi retirado da pista.  
Com informações de Daniela Carla e Caique Verli

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