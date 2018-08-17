Carro bate em poste, capota e para às margens da Fernando Ferrari

Motorista de Honda Civic perdeu controle de carro, bateu em poste, capotou e foi parar às margens da Avenida Fernando Ferrari Crédito: Caique Verli

Um carro bateu em um poste e capotou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (17). Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade quando colidiu com o canteiro central e o poste, perto do viaduto, antes de chegar à Ponte da Passagem. Em seguida, capotou e parou em um outro canteiro em frente a uma das entradas da Ufes.

O carro, um Honda Civic 2006, ficou bastante destruído. Dentro dele havia garrafas de bebida alcoólica. Uma faixa da avenida ficou interditada durante a manhã para a retirada do poste no sentido Reta da Penha.

O carro ficou mais de 13 horas no local do acidente, um canteiro da avenida Fernando Ferrari, e só foi retirado pelo guincho no fim da tarde. Equipes da reportagem da TV Gazeta flagraram um homem retirando peças do carro durante a tarde.

Ainda de acordo com testemunhas, o motorista do Honda saiu andando do carro após a batida, disse que tava tudo bem e que o carro tinha seguro. O pai do motorista, Benício Ribon, de 21 anos, esteve no local e disse que o filho estava no hospital.



Pelo que aconteceu com o carro, o estado dele é bom. Ele está com muita dor no local onde fica o cinto de segurança, uns arranhões no braço e acho que a cabeça também machucou um pouco, contou o pai, Moisés Bernardes.



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Sobre as garrafas de bebida encontradas no interior do veículo, Moisés garantiu que não pertenciam ao filho. Eu tenho certeza que meu filho não estava bebendo porque ele estava de atestado médico. Tá com catapora e tomando xarope. As garrafas não estavam com ele. Alguém que veio ajudar a socorrer deixou ali de sacanagem, afirmou o funcionário público.

A Polícia Militar informou que na madrugada desta sexta-feira (17), um veículo chocou-se contra um poste no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, o condutor do veículo não estava. A guarda de trânsito informou que as câmeras de videomonitoramento não registraram o acidente.



O Batalhão de Trânsito foi ao local, registrou o boletim de ocorrência dos fatos e a partir de então, por não ter sido identificado o motorista no local, o caso será investigado. A Polícia Civil informa que a Divisão Especializada de Delitos de Trânsito instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente. Outras informações serão passadas após a conclusão do inquérito.



BATIDA DEIXOU REGIÃO SEM ENERGIA

Por causa do acidente, 51 casas e comércios ficaram sem energia. Segundo a EDP o serviço foi normalizado por volta das 15 horas. O poste precisou ser trocado e a EDP informou que a Ufes ficou sem energia por cerca de 1h20, enquanto as equipes realizavam a troca do poste.

Ainda de acordo com a EDP, no caso de colisão de veículo com poste, o responsável pelo acidente arca com as despesas para reparo e/ou substituição de poste e fiação. O valor da despesa varia de acordo com os equipamentos e mão de obra necessárias para a realização do serviço.

Uma placa de trânsito também foi arrancada com o impacto da batida, e as lâmpadas do segundo poste atingido caíram. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que técnicos estiveram no local para recolher as lâmpadas danificadas e fazer a substituição. A placa de trânsito que foi derrubada já foi recolhida e será reinstalada no sábado.

