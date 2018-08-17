Um carro bateu em um poste e capotou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (17). Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade quando colidiu com o canteiro central e o poste, perto do viaduto, antes de chegar à Ponte da Passagem. Em seguida, capotou e parou em um outro canteiro em frente a uma das entradas da Ufes.
O carro, um Honda Civic 2006, ficou bastante destruído. Dentro dele havia garrafas de bebida alcoólica. Uma faixa da avenida ficou interditada durante a manhã para a retirada do poste no sentido Reta da Penha.
O carro ficou mais de 13 horas no local do acidente, um canteiro da avenida Fernando Ferrari, e só foi retirado pelo guincho no fim da tarde. Equipes da reportagem da TV Gazeta flagraram um homem retirando peças do carro durante a tarde.
Ainda de acordo com testemunhas, o motorista do Honda saiu andando do carro após a batida, disse que tava tudo bem e que o carro tinha seguro. O pai do motorista, Benício Ribon, de 21 anos, esteve no local e disse que o filho estava no hospital.
Pelo que aconteceu com o carro, o estado dele é bom. Ele está com muita dor no local onde fica o cinto de segurança, uns arranhões no braço e acho que a cabeça também machucou um pouco, contou o pai, Moisés Bernardes.
Carro bate em poste, capota e para às margens da Fernando Ferrari
Sobre as garrafas de bebida encontradas no interior do veículo, Moisés garantiu que não pertenciam ao filho. Eu tenho certeza que meu filho não estava bebendo porque ele estava de atestado médico. Tá com catapora e tomando xarope. As garrafas não estavam com ele. Alguém que veio ajudar a socorrer deixou ali de sacanagem, afirmou o funcionário público.
A Polícia Militar informou que na madrugada desta sexta-feira (17), um veículo chocou-se contra um poste no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, o condutor do veículo não estava. A guarda de trânsito informou que as câmeras de videomonitoramento não registraram o acidente.
O Batalhão de Trânsito foi ao local, registrou o boletim de ocorrência dos fatos e a partir de então, por não ter sido identificado o motorista no local, o caso será investigado. A Polícia Civil informa que a Divisão Especializada de Delitos de Trânsito instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente. Outras informações serão passadas após a conclusão do inquérito.
O Batalhão de Trânsito foi ao local, registrou o boletim de ocorrência dos fatos e a partir de então, por não ter sido identificado o motorista no local, o caso será investigado. A Polícia Civil informa que a Divisão Especializada de Delitos de Trânsito instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente. Outras informações serão passadas após a conclusão do inquérito.
BATIDA DEIXOU REGIÃO SEM ENERGIA
Por causa do acidente, 51 casas e comércios ficaram sem energia. Segundo a EDP o serviço foi normalizado por volta das 15 horas. O poste precisou ser trocado e a EDP informou que a Ufes ficou sem energia por cerca de 1h20, enquanto as equipes realizavam a troca do poste.
Ainda de acordo com a EDP, no caso de colisão de veículo com poste, o responsável pelo acidente arca com as despesas para reparo e/ou substituição de poste e fiação. O valor da despesa varia de acordo com os equipamentos e mão de obra necessárias para a realização do serviço.
Uma placa de trânsito também foi arrancada com o impacto da batida, e as lâmpadas do segundo poste atingido caíram. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que técnicos estiveram no local para recolher as lâmpadas danificadas e fazer a substituição. A placa de trânsito que foi derrubada já foi recolhida e será reinstalada no sábado.
Com informações de Caíque Verli e da TV Gazeta