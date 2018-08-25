Carro alugado em São Paulo e não devolvido é apreendido em Vitória

Agentes da Guarda Municipal de Vitória apreenderam na tarde desta sexta-feira (25) um carro alugado alugado em São Paulo e não devolvido no prazo. Após passar pelo cerco Inteligente de Segurança, o veículo dado como furtado pela locadora foi acompanhado pelas câmeras até ser abordado na Avenida Vitória, sentido Centro. Os três homens que estavam no veículo foram levados para o DPJ e ficaram detidos. Um deles cumpre pena em regime semiaberto.
O veículo Fiat Mobi havia sido locado em São Paulo e não foi devolvido. Com essa apreensão, agora somam 43 veículos recuperados pelo Cerco Inteligente de Segurança.
CERCO INTELIGENTE
O cerco inteligente na capital capixaba conta com 70 câmeras, com o sistema de monitoramento OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que lê e fotografa a placa traseira do veículo. A partir daí, os dados são cruzados com a base do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que tem as informações de cada carro.