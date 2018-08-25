Carro alugado em São Paulo e não devolvido é apreendido em Vitória

Videowall da Prefeitura de Vitória: equipamento recebe imagens captadas pelo cerco eletrônico da cidade. Crédito: Divulgação/PMV

Agentes da Guarda Municipal de Vitória apreenderam na tarde desta sexta-feira (25) um carro alugado alugado em São Paulo e não devolvido no prazo. Após passar pelo cerco Inteligente de Segurança, o veículo dado como furtado pela locadora foi acompanhado pelas câmeras até ser abordado na Avenida Vitória, sentido Centro. Os três homens que estavam no veículo foram levados para o DPJ e ficaram detidos. Um deles cumpre pena em regime semiaberto.

O veículo Fiat Mobi havia sido locado em São Paulo e não foi devolvido. Com essa apreensão, agora somam 43 veículos recuperados pelo Cerco Inteligente de Segurança.

CERCO INTELIGENTE