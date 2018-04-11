Carro 'abraça' poste em acidente na Fernando Ferrari

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (11). Com o impacto da colisão, o veículo, um Fiat Palio, "abraçou" o poste.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 3h. A pista estava molhada. O motorista, que seguia no sentido Serra, perdeu o controle da direção em uma curva e o carro saiu da pista.

Pessoas que passavam pelo local na hora do acidente ajudaram a socorrer as vítimas. O motorista contou que saiu de casa, em Jacaraípe, para buscar um amigo que estava passando mal. Os feridos foram encaminhados para o hospital.

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