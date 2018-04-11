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Vitória

Carro 'abraça' poste em acidente na Fernando Ferrari

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 3h desta quarta. O motorista, que seguia no sentido Serra, perdeu o controle da direção em uma curva e o carro saiu da pista

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 10:36
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (11). Com o impacto da colisão, o veículo, um Fiat Palio, "abraçou" o poste.
Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 3h. A pista estava molhada. O motorista, que seguia no sentido Serra, perdeu o controle da direção em uma curva e o carro saiu da pista.
Pessoas que passavam pelo local na hora do acidente ajudaram a socorrer as vítimas. O motorista contou que saiu de casa, em Jacaraípe, para buscar um amigo que estava passando mal. Os feridos foram encaminhados para o hospital.
Carro abraça poste em acidente na Fernando Ferrari
Com informações da TV Gazeta

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