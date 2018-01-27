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Trânsito

Carretas com cargas superdimensionadas vão sair de Vila Velha para MG

Durante o percurso de mais de 900 km, as cargas serão transportadas com o auxílio de batedores e pode haver lentidão no trânsito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 17:23

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 17:23

Carretas com cargas superdimensionadas vão sair de Vila Velha para Minas Gerais Crédito: Divulgação/PRF
Oito carretas com cargas superdimensionadas vão ser transportadas neste domingo (28) de Vila Velha para a cidade de Serra do Salitre, em Minas Gerais. Durante o percurso de mais de 900 km, as cargas serão transportadas com o auxílio de batedores e pode haver lentidão no trânsito. Os veículos sairão do Porto, às 7 horas, seguirão pela Segunda Ponte e, depois, continuam a viagem pela BR 262. 
Os conjuntos são dotados de veículos especiais, cada um transportando cerca 70 toneladas de peso total, com 5,8 metros de largura e 6,4 metros de altura. Os veículos devem trafegar na velocidade entre 20 e 30 km/h. As cargas transportadas são partes de uma fábrica de fertilizantes Espanhola desativada, compradas pela empresa Galvan Engenharia, para serem montadas em Serra do Salitre (MG).
O transporte de cargas com dimensões ou peso acima do previsto no Código de Trânsito exige serviço especializado de batedor, além de autorização dos órgãos de trânsito, como Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER) e Guarda Municipal de Vila Velha . A autorização considera dia, horário e local para permitir a programação da viagem, com objetivo de minimizar o transtorno no trânsito e os riscos de acidentes.
Considerando que este tipo de transporte desgasta as rodovias e causa transtornos de fluxo de veículos, a operação de transporte, da roteirização da malha viária e proposição de alternativa operacional são previamente analisadas e aprovadas pelo DNIT e pela ANTT. O serviço será realizado por uma transportadora contratada pelo proprietário da carga, e cabe à PRF, à Polícia Militar e às Guardas Municipais o controle de trânsito.

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