Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito lento

Carretas com cargas gigantes seguem viagem na BR 262

As duas carretas seguirão hoje até o quilômetro 59 da BR 262, em Marechal Floriano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 13:50

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 13:50

Duas das oito carretas com cargas superdimensionadas que começaram a ser transportadas em janeiro seguem viagem na manhã desta quinta-feira (22). Uma das carretas saiu por volta de 9h e, a outra, às 10h. Ambas partiram de um posto de gasolina localizado no quilômetro 306 da BR 101 e seguiram em direção à BR 262.
As duas carretas seguirão hoje até o quilômetro 59 da BR 262, em Marechal Floriano. As cargas transportadas são partes de uma fábrica de fertilizantes Espanhola desativada, compradas pela empresa Galvan Engenharia, e serão montadas em Serra do Salitre (MG). O serviço está sendo feito por uma transportadora contratada pelo proprietário das cargas. Cada carga tem cerca de 70 toneladas de peso total, com 5,8 metros de largura e 6,4 metros de altura.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as carretas trafegam a 10 km por hora e o trânsito está complicado nas regiões por onde os veículos seguem. Quando há algum local onde é possível parar, as carretas estacionam e tentam liberar um pouco o trânsito.
Os veículos saíram de Vila Velha no dia 28 de janeiro e seguem para a cidade de Serra do Salitre, em Minas Gerais. Durante todo o percurso que se estende por mais de 900 km, as cargas estão sendo transportadas com auxílio especializado de batedores, como exige o Código de Trânsito em transportes de cargas com peso ou dimensões acima do previsto.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados