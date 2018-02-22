Carretas com cargas gigantes seguem viagem na BR 262

Duas das oito carretas com cargas superdimensionadas que começaram a ser transportadas em janeiro seguem viagem na manhã desta quinta-feira (22). Uma das carretas saiu por volta de 9h e, a outra, às 10h. Ambas partiram de um posto de gasolina localizado no quilômetro 306 da BR 101 e seguiram em direção à BR 262. seguem viagem na manhã desta quinta-feira (22). Uma das carretas saiu por volta de 9h e, a outra, às 10h. Ambas partiram de um posto de gasolina localizado no quilômetro 306 da BR 101 e seguiram em direção à BR 262.

As duas carretas seguirão hoje até o quilômetro 59 da BR 262, em Marechal Floriano. As cargas transportadas são partes de uma fábrica de fertilizantes Espanhola desativada, compradas pela empresa Galvan Engenharia, e serão montadas em Serra do Salitre (MG). O serviço está sendo feito por uma transportadora contratada pelo proprietário das cargas. Cada carga tem cerca de 70 toneladas de peso total, com 5,8 metros de largura e 6,4 metros de altura.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as carretas trafegam a 10 km por hora e o trânsito está complicado nas regiões por onde os veículos seguem. Quando há algum local onde é possível parar, as carretas estacionam e tentam liberar um pouco o trânsito.

Os veículos saíram de Vila Velha no dia 28 de janeiro e seguem para a cidade de Serra do Salitre, em Minas Gerais. Durante todo o percurso que se estende por mais de 900 km, as cargas estão sendo transportadas com auxílio especializado de batedores, como exige o Código de Trânsito em transportes de cargas com peso ou dimensões acima do previsto.