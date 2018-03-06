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Acidente

Carreta tomba e derruba carga de madeira na Serra

Uma carreta que transportava madeira tombou ao realizar um contorno na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na Serra

Publicado em 06 de Março de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 15:13
Uma carreta que transportava madeira tombou ao realizar um contorno na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na Serra, no sentido Vitória. O acidente aconteceu por volta de 9h desta terça-feira (06) e o veículo permaneceu na pista por cerca de 3 horas.
A Guarda Municipal da Serra informou que, apesar do susto, não houve registro de vítimas. A ocorrência foi atendida pela Guarda de Trânsito da Serra, que fez a remoção da carreta.
Os motoristas que seguiam para o local, do sentido Jacaraípe, precisaram fazer um desvio pelo trevo de Serra Dourada. A carreta foi retirada por volta de 12h e o trânsito voltou a fluir normalmente.
 

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