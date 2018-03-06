Carreta tomba e derruba carga de madeira na Serra

Uma carreta que transportava madeira tombou ao realizar um contorno na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na Serra, no sentido Vitória. O acidente aconteceu por volta de 9h desta terça-feira (06) e o veículo permaneceu na pista por cerca de 3 horas.

A Guarda Municipal da Serra informou que, apesar do susto, não houve registro de vítimas. A ocorrência foi atendida pela Guarda de Trânsito da Serra, que fez a remoção da carreta.

Os motoristas que seguiam para o local, do sentido Jacaraípe, precisaram fazer um desvio pelo trevo de Serra Dourada. A carreta foi retirada por volta de 12h e o trânsito voltou a fluir normalmente.