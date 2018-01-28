Carreta superdimensionada colide com poste em frente a rodoviária

Um das oito carretas com, colidiu com um poste, em frente a rodoviária de Vitória, nesta manhã, por volta das 11h24, enquanto fazia o retorno após descer a Segunda Ponte e continuar a viagem rumo a Cariacica.

Com o acidente, o trânsito em frente à rodoviária precisou ser interrompido e apenas ônibus e veículos que estão saindo do terminal rodoviário estão tendo permissão, pela guarda de trânsito, para transitar pelo local. Os demais motoristas que descem a Segunda Ponte terão de fazer um retorno, indicado pela guarda municipal, para continuarem seguindo viagem.