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Trânsito

Carreta superdimensionada colide com poste em frente a rodoviária

Uma das oito carretas superdimensionas, que estava seguindo rumo a Minas Gerais, colidiu com um poste em frente a rodoviária e o trânsito precisou ser interrompido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2018 às 15:11

Publicado em 28 de Janeiro de 2018 às 15:11

Carreta superdimensionada bate em poste em frente a rodoviária de Vitória Crédito: Marcelo Prest /AG
Um das oito carretas com cargas superdimensionadas que estão sendo transportadas neste domingo (28) até Minas Gerais, colidiu com um poste, em frente a rodoviária de Vitória, nesta manhã, por volta das 11h24, enquanto fazia o retorno após descer a Segunda Ponte e continuar a viagem rumo a Cariacica.
Com o acidente, o trânsito em frente à rodoviária precisou ser interrompido e apenas ônibus e veículos que estão saindo do terminal rodoviário estão tendo permissão, pela guarda de trânsito, para transitar pelo local. Os demais motoristas que descem a Segunda Ponte terão de fazer um retorno, indicado pela guarda municipal, para continuarem seguindo viagem.
A carreta tem cerca de 70 toneladas de peso total, com 5,8 metros de largura e 6,4 metros de altura. A batida aconteceu por volta das 11h30 desde domingo e não houve registros de feridos. (Com informações de Glacieri Carraretto)
 

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