Carreta não consegue passar por placa na BR-101 e congestiona trânsito

Carreta não consegue passar pelas placas na BR-101, na Serra Crédito: Internauta Gazeta Online

Atualização: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que não soube explicar como, a informação é que a carreta conseguiu passar pelo trecho em que continha placas que esbarravam na altura do objeto carregado pelo veículo, e seguiu para seu destino final, Ibiraçu.

Uma carreta com uma estrutura de metal deixa o trânsito lento na BR-101, na altura da entrada de Civit, sentido Serra-Sede. Devido ao tamanho do objeto que está sendo transportado, o veículo não consegue passar pelas placas de sinalização da pista.

O motorista que vem de Serra Sede para Vitória não tem problema, mas quem sai de Laranjeiras sentido Serra Sede vai encontrar o trânsito congestionado.