Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Carreta não consegue passar por placa na BR-101 e congestiona trânsito
Serra

Carreta não consegue passar por placa na BR-101 e congestiona trânsito

Devido ao tamanho do objeto que está sendo transportado, o veículo não consegue passar pelas placas de sinalização da pista

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 14:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 14:01
Carreta não consegue passar pelas placas na BR-101, na Serra Crédito: Internauta Gazeta Online
Atualização: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que não soube explicar como, a informação é que a carreta conseguiu passar pelo trecho em que continha placas que esbarravam na altura do objeto carregado pelo veículo, e seguiu para seu destino final, Ibiraçu. 
Uma carreta com uma estrutura de metal deixa o trânsito lento na BR-101, na altura da entrada de Civit, sentido Serra-Sede. Devido ao tamanho do objeto que está sendo transportado, o veículo não consegue passar pelas placas de sinalização da pista. 
O motorista que vem de Serra Sede para Vitória não tem problema, mas quem sai de Laranjeiras sentido Serra Sede vai encontrar o trânsito congestionado. 
A reportagem está em contato com a administradora da via, a Eco 101, mas ainda não obteve resposta sobre quais ações podem ser tomadas para melhorar o tráfego na região.   

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados