Carreta fica presa no viaduto da Ufes, em Vitória

Uma carreta teve a carroceria danificada após passar pelo viaduto próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. Isso porque sua altura é superior à permitida na via, que é de 3,9 metros. O acidente aconteceu por volta das 18h40 desta quarta-feira (28). Apesar do susto e danos materiais, ninguém ficou ferido.
Embora a via seja sinalizada, a Guarda Municipal de Vitória informou que acidentes como estes são comuns.
