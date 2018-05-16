Carreta de eucalipto tomba e motorista fica ferido na BR 101

Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação

Um motorista ficou ferido após a carreta que ele dirigia tombar no quilômetro 29 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Estado, por volta de 4h15 desta quarta-feira (16). A carreta transportava eucalipto.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, a carreta tombou sobre a faixa simples Sul e faixa 1 Norte. Devido ao acidente, a pista foi parcialmente interditada no sentido Sul, e o tráfego fluiu no sistema Pare e Siga.

Às 15h45, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a carreta foi retirada do local e via está totalmente liberada.

Foram acionadas uma ambulância para resgate, uma viatura de inspeção para sinalizar o local e viabilizar o tráfego, dois guinchos para remoção do veículo e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registro da ocorrência.

O ferido foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.